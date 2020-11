Comment booster sa concentration en mangeant ?

En cette période, il n’est pas toujours facile de rester concentré. Entre le télétravail avec les enfants qui crient ou le boulot en présentiel avec un masque, ce n’est pas toujours évident de rester focus. Véronique Liesse, la chroniqueuse food de "La Grande Forme" nous donne quelques trucs et astuces.

Pour que le cerveau puisse fonctionner correctement et donc se concentrer, il a besoin de différents éléments.

Premièrement, il est nécessaire qu’il ait du carburant en suffisance, mais surtout, de façon continue. Sauter un repas n’est vraiment pas une bonne idée. Il est important de manger des féculents à tous les repas. Mais, avec parcimonie. Les meilleurs féculents libèrent doucement le glucose dans le sang. Ce sont ceux à faible index glycémique : pain au levain complet, riz basmati complet, quinoa, lentilles ou pois chiches. Par contre, notre cerveau déteste les pics de glycémie produits par les aliments avec des sucres rapides. Il aura d’un coup plein d’énergie, mais sur une courte durée.

20% de ce que nous mangeons est consommé par notre cerveau.

Notre cerveau doit pouvoir fabriquer de la dopamine, le neurotransmetteur responsable de la concentration, de la créativité et de l’envie de passer à l’action. En résumé, la motivation. Les protéines sont ici notre meilleur ami. Un peu à tous les repas, mais surtout au petit-déjeuner et le midi. Un œuf, du fromage, du jambon ou encore du filet de poulet et du houmous sont au menu.

Véronique nous a déjà vanté ses mérites, l’oméga-3. Pour rappel, ce sont ces fameux acides gras qui sont anti-inflammatoires mais qui permettent aussi à tous les messagers chimiques de bien passer d’un neurone à un autre. On les retrouve dans les poissons gras, l’hui de colza ou de noix ou encore dans des œufs oméga-3.

Pour terminer, le cerveau a besoin de vitamines B, de magnésium et de zinc pour fonctionner à plein régime. Il faut donc une alimentation riche d’un point de vue nutritionnel. Pour y arriver, on bannit les aliments transformés et bourrés d’additifs, de colorants et de sucre.