Comment bien vivre les 3 premiers mois d’une grossesse ?

Pour l’annonce, chacun fait comme il veut. Certains couples vont décider de directement partager la nouvelle, d’autres garderont la surprise le plus longtemps possible, leur petit jardin secret. Il n’y a pas de règles, faites ce qui vous correspond. Il faut juste savoir que jusqu’à 3 mois il y a un risque de fausse couche.

La première chose à faire est d’aller voir un professionnel de la santé. Planning familial, médecin généraliste, sage-femme ou gynécologue à vous de choisir. Celui-ci va vous orienter sur la suite des démarches et vers un suivi de grossesse adapté. Il va évaluer également les prises de sang à faire et prescrire au minimum la première échographie obligatoire à 12 semaines.

La plupart des couples apprennent via le test de grossesse urinaire qu’ils attendent un heureux événement. Ce test est très fiable pour les positifs, il l’est par contre moins pour les négatifs. D’autres mamans en devenir l’apprendront via un test sanguin. Suite à cette heureuse nouvelle, les couples ne savent souvent pas vraiment quoi faire.

Les nausées

Les vomissements et les nausées sont fréquents chez les femmes enceintes en début de grossesse. Pour les contrer, il faut éviter de manger des plats trop gras et des plus petites quantités, mais plus fréquemment.

Le petit remède de grand-mère : faire bouillir du gingembre dans de l’eau et ensuite boire l’infusion. On peut même y ajouter du miel ou du lait pour adoucir le goût fort du gingembre.

L’astuce d’Hannah, c’est de manger avant de se lever. Prévoyez par exemple des petits gâteaux ou des biscuits sur la table de nuit. Au réveil, vous commencez votre journée par en manger quelques-uns.

Un petit complément de magnésium peut aussi aider.

Pour terminer, impliquez au maximum le partenaire. Les trois premiers mois, c’est un moment où il est difficile de faire sentir, voir à l’autre ce qui est en train de se passer. Par contre, c’est un moment d’acceptation et de réflexion pour le couple de la nouvelle vie qui arrive. Prenez votre temps !

Une dernière petite info pour la route : c’est le Hiroshima des hormones chez la femme enceinte. Conséquence, c’est souvent le conjoint qui encaisse. Ne vous inquiétez pas, ça passe tout comme la fatigue.

