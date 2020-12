Comment bien gérer sa ménopause ?

Une étape inéluctable de la vie d’une femme, c’est bien la ménopause. L’équipe de "La Grande Forme" a voulu mieux comprendre ce qui se passe chez les femmes à cette période. Elle a donc invité le Docteur Anne Firquet, chef de clinique à l’hôpital de la citadelle en gynécologie et responsable du centre de la ménopause du même hôpital.

La ménopause, c’est un état physiologique qui correspond à l’arrêt du fonctionnement des ovaires. Il en résulte une diminution de la sécrétion d’hormones. Cette diminution entraîne la fin des menstruations. La ménopause n’est pas une maladie.

On peut se dire en "ménopause" quand il n’y a plus de règles depuis un an. L’âge moyen en Belgique est vers 50 ans.

En tout cas, il faut essayer de briser les tabous de la ménopause. Celle-ci est souvent connotée de façon négative. Il est pourtant important de la voir de manière plus positive.