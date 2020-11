Comment bien choisir son pain ?

Comment trancher ?

De manière générale, Véronique Liesse nous conseille le pain au levain et non à la levure. Celui-ci permet de mieux absorber les nutriments et de réduire l’index glycémique du pain. Le levain est aussi plus digeste et permet une conservation plus longue. Il est possible de faire du levain maison.

En plus, il est préférable de choisir un pain complet ou intégral pour faire le plein de fibres et garder les minéraux présents dans les graines.

Un pain très compact et dense est toujours meilleur pour la santé. Dès que le pain est mou, ce n’est pas bon signe.

Concernant la farine, l’idéal est une à index glycémique élevé comme le seigle, le sarrasin ou le petit épeautre. Il faut se méfier des farines de riz, de maïs ou de froment.

Finalement, la meilleure solution pour combiner tout cela, c’est de faire son pain soi-même. En tout cas, Véronique Liesse nous recommande chaudement de bannir les pains industriels.