Comment apprendre à lâcher prise au lit ?

Tout d’abord, lâcher prise , c’est parvenir à débrancher, par moment, notre mental , pour être simplement là, ici et maintenant. Et pouvoir juste profiter des plaisirs de la vie.

L’équipe de "La Grande Forme" a voulu savoir s’il y avait des trucs et astuces pour apprendre à plus lâcher-prise au lit. C’est tout naturellement qu’ils ont posé la question à leur chroniqueuse et sexologue, Alexandra Hubin.

Chaque jour de la semaine de 13h à 14h, Adrien Devyver et Docteur Charlotte vous donnent rendez-vous en direct sur VivaCité pour répondre à toutes vos questions liées à votre santé "La Grande Forme" ! Chaque mercredi, la pédiatre Barbara Abramowicz vous livre ses conseils et répond à vos questions. Tous les jours, ils sont entourés d’une série d’experts qui vous aident à garder la grande forme en toutes circonstances. Dossier : Les conséquences des mauvaises chaussures Chronique psycho-sexo : Comment lâcher prise au lit ?

L’impact sur la libido

Si on n’arrive pas à déconnecter, il y a de forte chance qu’on n’ait pas la tête non plus au sexe et donc cela impact négativement la libido.

Il faut apprendre à déconnecter des tâches pour s’octroyer du temps de plaisir, et notamment sexuel. Commencer progressivement en vous libérant toujours plus de temps.

L’arrivée de l’été peut être le moment rêvé pour essayer de lâcher prise. En effet, en cette période, on peut plus facile s’autoriser à s’alléger en termes de charges professionnelles, de gestion des enfants et donc libérer du temps durant lequel on a la possibilité de suivre ses envies.

Alexandra Hubin nous donne quelques conseils pour lâcher prise :

- Eviter de consommer de l’alcool avec pour objectif de vous détendre.

- Repérer ce qui vous empêche de vous lâcher et mettre des choses en place pour y arriver.

