Comment appliquer le traitement approprié pour une otite ?

Les otites ne sont souvent pas graves, souvent non compliquées et disparaissent après l’âge de 2 ans.

Les différents types d’otites

Tout d’abord, l’otite externe où la maladie se développe à cause d’un élément externe comme un virus ou à une inflammation due par exemple à un changement de pression dans les avions ou à un excès de jeux dans la piscine. C’est souvent viral et l’otite externe donne très peu de fièvre. Par contre, elle fait très mal, surtout quand en position couchée. Elle se traite tout à fait localement avec des médicaments antidouleurs, comme du paracétamol ou de l’ibuprofen.

Ensuite, il y a l’otite moyenne aiguë. Le microbe rentre par l’intérieur, via une petite trompe appelée "trompe de stach" qui relie l’arrière-gorge et l’oreille. Ce type d’otite est souvent l’effet secondaire d’un rhume. Elle est moins douloureuse que l’otite externe, mais elle donne beaucoup de température. Elle peut être virale et bactérienne, mais elle est plus souvent bactérienne. En cas de forte température ainsi que d’écoulement de pus, il faudra peut-être prendre des antibiotiques.

Troisièmement, il existe des otites séromuqueuses. Dans ce cas-ci, cela signifie qu’il y a du liquide derrière le tympan. Mais, il n’y a pas spécialement d’infection.

