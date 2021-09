Comment annoncer l’arrivée d’un nouvel enfant à ses autres enfants ?

Lorsque des parents apprennent l’arrivée d’un nouvel enfant dans la fratrie, ils se posent souvent la question de comment l’annoncer à leurs premiers enfants. Ils ont envie de partager leur bonheur avec eux, mais les angoisser de ce nouveau venu. Barbara Abramowicz, pédiatre de "La Grande Forme" nous donne quelques conseils.

Le Docteur Abramowicz pense qu’il n’y a pas un moment idéal pour annoncer la grossesse. Celle-ci dure d’ailleurs longtemps et n’est visible qu’après quelques mois, il n’est donc pas nécessaire d’en informer directement la friterie. D’autant plus que le temps peut paraître long pour des plus jeunes.

Il est intéressant d’impliquer les futurs frères et sœurs dans la grossesse mais sans excès. Il n’est par exemple pas nécessaire d’amener les enfants aux rendez-vous prénatals. Par contre, rendre le bébé concret en lui montrant quand il bouge peut-être une chouette démarche. Dans tous les cas ne forcez jamais un enfant à faire des choses dont il n’a pas envie.

Les parents doivent prendre le temps d’expliquer ce que c’est un bébé car sinon l’enfant risque d’être déçu. Lui est déjà plus grand, il joue, il court et le petit bébé sera lui amorphe et pleurs dans son landau. On peut d’ailleurs faire des comparatifs en valorisant l’aîné. Vous pouvez aussi lui expliquer ce que cela implique d’être grand frère ou grande sœur.

Il est primordial de rassurer les autres enfants sur votre amour et de valoriser l’aîné sur sa nouvelle place de grand dans la famille. Tous les membres de la famille doivent trouver leur place.