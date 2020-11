Comment affronter votre phobie du vendredi 13 ?

En cette veille de vendredi 13, l’équipe de "La Grande Forme" a voulu vous donner des trucs et astuces pour mieux vaincre cette phobie. C’est Françoise Bidart, praticienne en sophrologie et en hypnose conversationnelle qui nous aide à aborder plus sereinement cette fameuse journée.

La phobie du vendredi 13 existe vraiment. Elle s’appelle La paraskevidékatriaphobie. Elle est d’origine chrétienne ou nordique en fonction des croyances.

La phobie, c’est une peur qui est réglée trop fort.

La peur est normalement une protection. Dans le cas où elle est surdimensionnée, elle devient un frein. Elle nous empêche d’être bien dans son corps et de vivre dans un contexte normal. Les patients atteints de phobie développent des angoisses devant des situations, des objets ou des idées.

Il y a deux causes : soit la personne a vécu une situation difficile intégrant la source de sa phobie ; soit il n’y a pas de déclencheur à l’angoisse. Dans le premier cas, c’est un peu comme une cicatrice. Chaque événement va réanimer la plaie. Sans déclencheur, le travail est un peu plus complexe car il faut déceler l’anxiété qui se cache derrière la phobie.

Il existe une multitude de phobies. Les plus fréquentes sont les araignées, les souris ou encore l’avion. Il y en a d’autres bien plus loufoques comme la peur de la bougie ou des loups-garous. Certaines phobies se développent également dans l’inconscient collectif comme celle qui nous anime : " Le vendredi 13 ". L’angoisse intérieure d’un patient va se focaliser sur un objet extérieur comme ce fameux jour.