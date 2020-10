Comme la nature, dorlotez-vous en hiver !

Durant l’automne, les animaux sauvages se préparent à passer la saison froide bien au chaud. Virginie Hess, la raconteuse de nature de "La Grande forme" nous parle de cette période où les animaux s’affairent.

Certaines bêtes font leurs réserves de nourriture. C’est le cas par exemple l’écureuil qui est très occupé pour le moment à enterrer ses récoltes de noix, faînes, glands et autres fruits de la forêt. D’autres, moins aptes à résister aux températures hivernales, se goinfrent de nourriture avant d’entrer en hibernation. On parle ici du lérot, du loir, du hérisson et de la chauve-souris. Ils vont ralentir leur métabolisme, diminuer leur température corporelle et le rythme de leur respiration, et entrer dans un état de profonde léthargie en attendant le retour du printemps.

Les végétaux réagissent également aux signes annonciateurs de l’hiver. Par exemple, dès le mois de septembre, alors que la luminosité baisse et que les journées se font plus courtes, les arbres se débarrassent de leur feuillage inadapté à la rigueur hivernale. Mais avant de se mettre à nu, ils vont récupérer les précieux composants contenus dans la chlorophylle et les autres pigments des feuilles et les stocker dans leur sève, jusqu’au printemps.