Coming out : comment réagir en tant que parent et accompagner votre enfant ?

Toutes les semaines, dans La Chronique sexo de la sexologue Alexandra Hubin, les auditeurs ont l’occasion de poser des questions. Cette semaine, Alexandra a reçu une question de Catherine : “Je me demande si mon ado n’est pas homo. Dois-je lui en parler ? Cela ne changera pas l’amour que j’ai pour lui mais c’est vrai que ça me fait peur pour lui. Il y a encore tellement d’homophobie dans notre société.”

"Maman, papa, je suis homo "… votre fille ou votre fils vient de vous révéler qu’il ou elle aimait les personnes du même sexe. Votre première réaction est la surprise. Rapidement suivie d’une dose d’inquiétude. En 2021, c’est encore assez fréquent de craindre pour son enfant. Même si les mentalités changent, l’homophobie existe encore et craindre que son enfant soit victime de discrimination et de violence est une réalité. C’est très humain et très naturel d’être inquiet pour son enfant et ça permet même d’anticiper pour l’aider au mieux.

Chaque personne est le meilleur expert de lui-même. Alexandra Hubin conseille aux parents dans la situation, de faire confiance à leur intuition. Il n’y a pas d’âge idéal pour parler de ça avec son adolescent. L’essentiel, c’est de rester à l’écoute et faire comprendre que quoiqu’il arrive, quoiqu’il sera dit, on n’enfermera pas son enfant dans une case. C’est-à-dire, avoir une vision très réductrice qui définirait son enfant en fonction de son orientation sexuelle. Un enfant a son caractère, ses défauts, ses qualités, ses rêves et ses attentes et c’est important qu’il se sente écouté et non, "catégorisé".