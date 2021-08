Ciel gris, pluie : comment la météo joue sur notre moral ?

Pour le moment, le mauvais temps est le sujet de conversation numéro un en Belgique. Ciel gris, nuageux et pluie… On ne peut pas dire que le temps soit au beau fixe. Pour nous remonter un peu le moral, la Dr Barbara Abramowicz, pédiatre et chroniqueuse pour l’émission "La Grande Forme ", nous donne quelques astuces pour lutter contre cette "météo-sensibilité".

Cela fait maintenant plusieurs semaines que le soleil joue à cache-cache dans notre pays. Vous êtes nombreux à penser que la météo a un impact sur l'humeur et le moral. Quand il fait beau, nous sommes joyeux. Quand il fait moche, nous nous sentons déprimé. Ce phénomène s'appelle "la météo-sensibilité". Mais existe-t-il vraiment ?

La Grande Forme - Chronique sur le mauvais temps - 23/08/2021 La météo joue t-elle sur notre moral ? On fait le point avec le Dr Barbara, pédiatre référente dans l'émission "La Grande Forme".

La météo-sensibilité, c’est la capacité du corps humain à s’adapter aux variations météo. Autrement dit, il s’agit de la conséquence que la météo peut avoir sur le corps, la santé et le moral. "Subjectivement, nous sommes tous un peu météo-sensibles. Nous avons tous un peu l’impression que nos humeurs changent en fonction de la météo, explique le Dr Barbara. Mais dans les faits, il n’existe aucune preuve scientifique que ce phénomène est bien réel. Objectivement et scientifiquement parlant, le corps et le moral de 50/100 des gens ne ressentent pas ces changements météorologiques. On peut par contre, parler de "désordre affectif saisonnier" (le D.A.S). Plus concrètement, il y a deux phénomènes qui influencent le moral : l’absence de lumière de soleil et les variations de température.

Les solutions pour ne pas déprimer

La lumière du soleil est vitale pour l’homme. Alors comment remédier à cette photosensibilité et à cette baisse de moral ? Plusieurs solutions s’offrent à vous : Sortez, même s’il fait moche ! Dans sa maison on n’a pas la même luminosité. Il faut donc se forcer à sortir de chez toi, même par mauvais temps.

Mangez des aliments riches en vitamines C et D ! Kiwi, fruits rouges, choux, jus d’orange…

Bougez, et faites du sport, même s’il pleut dehors ! Cela vous permettra d’augmenter la dopamine et sérotonine.

Misez sur la luminothérapie. 30 minutes d’exposition par jour suffisent.

En plein hiver, n’hésitez pas à remplacer vos ampoules classiques par des "ampoules plein spectre". Inspirée de la luminothérapie, il s’agit d’ une nouvelle génération d’ampoule "bien être". Elle va reproduire une lumière proche de la lumière naturelle, comparable à celle du soleil.

Vous pouvez également utiliser un simulateur d’aube dès le réveil. C ela permet de simuler la lumière de l’ aube, afin que le réveil ressemble à un réveil naturel.

La pluie : bonne pour la santé

"La vie ce n’est pas d’attendre que les orages passent, c’est d’apprendre à danser sous la pluie" (Sénèque).

Contre toute attente, la pluie est bonne pour le corps et le moral. C’est ce qu’on appelle "le paradoxe de la pluie". La pluie qui est contenue dans un nuage d’orage, va être sollicitée par des éclairs lumineux et donc, par la lumière. Un nerf au contact de la pluie, va être vivifié. Cela va dynamiser le corps et nourrir les cellules en profondeur. Cela va même renforcer le système immunitaire. Grâce à la pluie, vous allez donc être de meilleure humeur, et mieux dormir. La Grande Forme, c’est du lundi au vendredi de 13h à 14h30 en direct sur VivaCité. Vous avez manqué l’émission ? Nous vous invitons à la revoir sur Auvio.