Chez les patients atteints d’Alzheimer, la communication non verbale prime

La maladie d’Alzheimer, c’est une maladie avec une grande perte d’autonomie. Au début, ce ne sont que des petites choses qui vont mettre la puce à l’oreille des proches. Avec le temps la maladie va augmenter et l’autonomie va diminuer. C’est souvent seulement à ce moment-là que la maladie va être diagnostiquée. A ce stade-là, les personnes se perdent, elles ne savent plus téléphoner, il arrive des incidents,…

Un geste plutôt que la parole

L’affectif d’un patient atteint d’Alzheimer va se développer. Il va peut-être comprendre moins logiquement ce qui se passe, mais il va être très sensible aux facteurs non verbaux. C’est donc très important de développement une communication non verbale positive en vers les patients. En parallèle, un langage verbal simplifié sera plus efficace, ainsi que de montrer les choses plutôt que de les expliquer.

L’émotion est aussi très importante pour les malades. Même si en tant que tel, il ne se souviendra pas de votre venue, le malade se rappellera l’émotion positive qu’elle a pu dégager chez lui. Cela peut l’apaiser, le rendre de bonne humeur et même lui redonner pour quelque temps une meilleure mémoire.

D’ailleurs, n’hésitez pas à réactiver des beaux souvenirs chez un patient. Les souvenirs anciens et joyeux sont encore bien ancrés dans la mémoire des patients atteints. C’est le moment par exemple de ressortir les albums photos.

