C'est décidé, en 2021, vous voulez diminuer votre consommation d'alcool ? Suivez le guide !

On recommence la semaine en poursuivant les résolutions prises pour cette nouvelle année. Au programme de ce lundi : diminuer notre consommation l'alcool. Le Docteur Charlotte, médecin référente de "La Grande Forme", vous apporte une fois de plus ses trucs et astuces pour mieux gérer votre consommation d'alcool.

En Angleterre, Dry January est une campagne de santé publique incitant à l'absence de consommation d'alcool après la soirée du Nouvel An et durant tout le mois de janvier. Chez nous, c'est la Tournée minérale qui propose de ne pas boire d'alcool durant tout le mois de février. Mais tous ces concepts sont-ils réellement efficaces ?

D'après le Docteur Charlotte, à partir du moment où ça permet à chaque individu qui y participe de se poser la question de savoir où il en est dans son rapport avec l'alcool, oui, c'est efficace. Cela permet de savoir si l'on est raisonnable et de modifier nos habitudes pour s'assurer une meilleure santé.

Si vous ne voulez pas subir la toxicité de l'alcool, il y a un certain seuil à respecter. Pour avoir une idée de votre consommation, il existe de nombreux tests en ligne tel que le test Audit, Face ou encore Stop ou encore d'Infor-drogues. Une fois que vous aurez fait un de ces tests, vous saurez comment agir face à votre consommation d'alcool.

À savoir qu'en 2018, le Conseil supérieur de la Santé avait énoncé que la consommation d'alcool la moins risquée était la suivante : maximum 10 verres par semaine, étalés sur plusieurs jours et maximum 4 unités par occasion et si possible, enchaîner plusieurs jours par semaine sans une goutte d'alcool. Interdit évidemment pour les moins de 18 ans et les femmes enceintes.