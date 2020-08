Bye bye les tartines triangles, Bonjour la boîte à tartines healty

Pour commencer, sachez que les enfants ont besoin d’un minimum de glucides et de protéines à l’heure du lunch, mais par contre un maximum de légumes . Niveau des glucides, dès que le pic glycémique est passé, votre enfant sera fatigué et peu concentré. Côté protéines, les enfants n’en ont presque pas besoin.

C’est la rentrée des classes, et votre nouvelle résolution est de donner à votre enfant des repas pour le midi meilleur pour la santé. Véronique Liesse, la nutritionniste de " La Grande Forme ", vous donne quelques conseils.

Stop au pain !

Le pain est plein de glucides. Dans l’idéal, vous le remplacez par des lentilles ou du quinoa avec une petite sauce aux légumes.

Si vous n’arrivez pas à vous séparer du " traditionnel pain ". Evitez au moins les pains blancs et/ou mous, et privilégiez du pain complet ou semi-complet. Un pain au levain, c’est encore mieux car l’énergie se libère lentement et cela évite les coups de pompe et améliore la concentration.