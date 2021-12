Bras cassé, fracture de la jambe : que faire si vous suspectez ce genre de chose ?

S'il fait froid, on couvre le corps pour éviter l'hypothermie et pour le membre touché, on va l'immobiliser via une attelle à dépression donc on la place au niveau du membre et via une pompe, on enlève l'air pour qu'elle se rigidifie et immobilise le membre suspect. Quand on va sur place lors d'un accident, on va plutôt mettre une perfusion pour pouvoir donner les médicaments par voie intraveineuse et éviter de donner à boire au patient.

Et s'il arrive par ses propres moyens, on donne un anti-douleur, de la glace et on immobilise le membre. Ensuite, on se rend en radiologie pour confirmer ou non la fracture.

