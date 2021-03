Boutons et alimentation : quel régime alimentaire faut-il suivre pour réduire les risques d'acné ?

Bien choisir ses aliments permet de limiter l'apparition de boutons. Certes, ce n'est pas qu'un régime alimentaire sain et équilibré qui permettra d'en venir à bout de votre acné mais cela vous aidera à réduire les risques. Conseils et prévention avec Véronique Liesse, nutritionniste-diététicienne et chroniqueuse "food" pour "La Grande Forme".

On parle peu du lien qui existe entre l’acné et ce que l’on mange, et pourtant, la relation a bien été établie. En effet, l’acné résulte souvent de l’association de facteurs environnementaux, hormonaux, comportementaux (stress, pollution, médicaments, climat…) et nutritionnels souligne notre Véronique Liesse. Elle se développe souvent sur un terrain où l’environnement hormonal est modifié : adolescence, grossesse, autour des règles ou encore en périménopause.

Et l’assiette, quel rôle a-t-elle ?

Elle intervient à plusieurs niveaux. Comme l’acné implique des mécanismes comme l’inflammation ou l’oxydation, on va veiller à avoir au menu des aliments anti-inflammatoires et antioxydants et notamment :

Des oméga-3 : du poisson gras comme des sardines, de l’huile de colza, des œufs de la filière oméga-3 etc.

Des antioxydants : comme le sélénium et le zinc : Le zinc est particulièrement important car anti-inflammatoire, antibactérien, cicatrisant des polyphénols, issus des fruits et légumes, du thé vert…



Les aliments qui pourraient déclencher de l’acné

On sait que certains aliments peuvent activer des voies inflammatoires. Les aliments les plus concernés sont :

Viande, riche en leucine (mTor)

Produits laitiers à IGF-1, insuline, à bien veiller à avoir des aliments riches en calcium

Sucre et aliments hyperglycémiants (hyperinsulinisme)

Certains aliments peuvent déclencher à eux-seuls de l’acné, mais c’est souvent lié à leur teneur en sucre. Ou alors le chocolat, mais là encore, c’est souvent du chocolat pauvre en cacao, donc d’assez mauvaise qualité nutritionnelle.