Boostez votre mémoire et votre concentration grâce à la force naturelle du lion !

Booster sa mémoire, c'est possible, notamment grâce à de la crinière de lion ; cette espère de champignon est un stimulant cérébral éprouvé. Il donne un coup de fouet à votre mémoire et fournit un soutien cérébral non négligeable. On fait le point avec Ellen de l’herboristerie Desmecht, dans "La Grande Forme".

Si vous avez besoin d'aide pour booster votre mémoire, la crinière de lion peut vous aider ! Ellen de l'Herboristerie Desmecht nous explique en quoi cela consiste : "Aujourd'hui, on se penche sur la mycothérapie (ndlr. médecine non conventionnelle utilisant des champignons médicinaux ou des extraits de ces champignons à des fins médicales.), le règne des champignons et plus précisément, sur l'hericium ; un champignon qui ressemble à une crinière de lion d'où son nom en français. Ce champignon pousse en Belgique et est depuis longtemps utilisé dans la médecine traditionnelle chinoise pour ses propriétés sur le système nerveux et la mémoire."

Les bienfaits

En Chine, ce champignon est utilisé pour traiter les maladies neurodégénératives telles que Parkinson, Alzheimer ou encore la sclérose en plaques explique Elle Desmecht : "Certaines études scientifiques démontrent en effet que les principes actifs de ces champignons réparent les connexions nerveuses. Pour avoir un dosage concentré qui retient assez de principes actifs, on les conseille sous forme de gélules. Une cure de plusieurs mois est nécessaire pour améliorer sa mémoire et sa concentration, notamment chez les personnes plus âgées."