Blanchiment des dents : bonne ou mauvaise idée ?

Avec l’âge, le jaunissement des dents est quasiment inévitable. En vieillissant, l’émail des dents devient de plus en plus fin et protège moins la dentine, qui est juste en dessous. Mais chez les plus jeunes aussi, il arrive que les dents jaunissent. Ce phénomène est variable d’une personne à l’autre. Il peut varier en fonction de l’alimentation, de la porosité de la dent et de bien d’autres facteurs. Si on mange souvent des aliments colorés tel que du café, du vin ou que l’on fume par exemple, les dents risquent de se colorer en surface.