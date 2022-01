Bilan de santé : comment se préparer à une prise de sang ?

En ce début d’année, de nombreuses personnes se rendent chez leur médecin traitant pour faire un bilan de santé. Et pour ce faire, quoi de mieux qu’une prise de sang ? Le sang est composé de plusieurs éléments : les globules rouges, les globules blancs et le plasma. Grâce au plasma, on peut détecter un nombre d’informations très important, ce qui permet aux médecins de diagnostiquer et de suivre l’évolution de certains problèmes de santé, et de faire du dépistage.

La prise de sang est une sorte de photographie de l’état de santé. Lorsque l’on fait une prise de sang et que l’on vérifie – par exemple – le sucre, le cholestérol, la fonction hépatique ou la fonction rénale, etc... le médecin peut donner des conseils afin de prévenir certaines maladies cardiovasculaires.