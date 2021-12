Beauté : comment prendre soin de sa peau en hiver ?

Le nettoyage

En hiver, on utilise un nettoyant visage doux et on évite à tout prix les gels moussants qui peuvent être agressifs pour la peau et endommager sa barrière d’hydratation naturelle. On privilégie les textures riches et apaisantes comme les huiles, les crèmes ou encore les baumes. On applique le nettoyant sur peau sèche, on réalise des petits mouvements circulaires et on rince ensuite à l’eau tiède.

L’hydratation

Durant les mois les plus froids de l’année, on laisse de côté les soins légers en texture gel qu’on a appliqués durant l’été pour se tourner vers des crèmes plus riches et particulièrement hydratantes. On hydrate sa peau matin et soir avec une crème à base d’huile et non d’eau. On cherche des soins enrichis en oméga 3 et 6, en céramides, en acide hyaluronique et en squalane.

On pense également à ajouter un nouveau geste dans notre routine beauté : le masque de nuit. On applique une couche généreuse et on laisse poser durant toute la nuit plutôt que pendant 10 minutes comme on le ferait habituellement (on veille cependant à utiliser un masque qui n’a pas besoin d’être rincé).

L’exfoliation

Il peut être tentant de zapper l’étape de l’exfoliation durant les mois d’hiver et pourtant, notre peau en a grand besoin. Ce petit geste beauté permet de retirer les cellules mortes de la peau qui peuvent créer comme des petites écailles et donner cette sensation d’avoir la peau qui tiraille. En exfoliant notre peau, on permet également à notre crème hydratante de mieux pénétrer et donc de mieux faire son boulot. L’essentiel ici est d’utiliser un produit exfoliant doux et non irritant.

La protection

Été comme hiver, il faut impérativement appliquer une protection solaire ! Et encore plus quand la neige commence à tomber, car selon l’Organisation Mondiale de la Santé, la neige réfléchit jusqu’à 80% des rayons UV. Alors bien qu’il soit fort agréable de se prélasser en terrasse autour d’un verre de vin chaud, on n’oublie pas que le soleil est responsable du vieillissement cutané, de taches de pigmentation et de cancer.