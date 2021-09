Au secours, j’ai des ganglions ! Quand dois-je m’inquiéter ?

Quand les ganglions sont gonflés, c’est que le système de défense se met en route. Chaque ganglion a des fonctions différentes et va drainer la zone qu’il couvre. Par exemple, celui du bras va drainer tous les problèmes qui se trouvent au niveau de la poitrine et du bras, ceux qui se trouvent au niveau du pli inguinal vont gérer les problèmes gynécologiques et ceux près de la mâchoire vont gérer les problèmes de la gorge et des dents.

Il y a plusieurs sortes de ganglions : les ganglions lymphatiques, présents sous le bras et les ganglions neuronaux, présents dans le système neurologique. Les ganglions lymphatiques sont un amas de cellules qui drainent la lymphe (ndlr : la lymphe = tout le liquide qu’on a dans le corps et qui n’est pas du sang) et qui fait partie du système immunitaire. La lymphe participe à toute notre défense immunitaire. Autrement dit : "un ganglion c’est un peu comme une usine qui va grossir quand on a besoin d’elle" explique le Dr Charlotte. Si le corps demande de fabriquer plus de cellules de défense, le ganglion va grossir.

Chaque mercredi, la pédiatre Barbara Abramowicz vous livre ses conseils et répond à vos questions. Chaque vendredi, on accueille Caroline Depuydt, psychiatre, en studio.

Lorsqu’on palpe son corps, il y a des ganglions qu’on sent naturellement : ceux au niveau de l’aine (ndlr = région intermédiaire entre l’abdomen et la cuisse), et ceux au niveau du coup et de la mâchoire. En général, ils font moins d’un centimètre et ils sont plusieurs au même endroit. Ceux-là sont tout à fait normaux. Alors concrètement, quand faut-il s’inquiéter ?

Si vos ganglions grossissent et persistent, ça devient inquiétant. Ils nécessitent une consultation. Plus précisément, lorsqu’ils font plus d’un centimètre, et qu’ils persistent plus de 8 semaines. Surtout s’ils ne sont pas douloureux. Quand les ganglions sont douloureux, ça veut dire qu’ils sont enflammés et il y a souvent une raison. Par exemple, lorsque vous venez de vous faire vacciner. Quand il y a plusieurs ganglions à plusieurs endroits différents, c’est le signe qu’il y a une infection virale. Comme en cas de Covid, de grippe ou de mononucléose. Mais dans ce cas de figure, en général, d’autres symptômes accompagnent l’apparition de ganglions.