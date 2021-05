"Atchoum !" : qu'est-ce qui cause un éternuement et est-il bon de s'empêcher d'éternuer ?

"Atchoum ". Le fait d'éternuer est un mécanisme physiologique incontrôlable qui survient suite à une irritation des muqueuses nasales. On fait le point avec le Dr Charlotte, médecin référent dans l'émission "La Grande Forme" nous en parle dans sa consultation du jour.

L'éternuement est une expulsion brutale et brusque de l'air par le nez et par la bouche qui est provoquée par une excitation de la muqueuse nasale explique le Dr Charlotte. C'est un mécanisme de défense, comme la toux, on va expulser les particules qui irritent nos narines et les rejeter pour se protéger. En effet, on peut être irrité par des allergies, un virus, le pollen, la pollution et en les expulsant, on va protéger notre muqueuse.

Lorsqu'on éternue, ce réflexe implique une phase d'inspiration, au moment où votre nez commence à vous gratter et s'en suite une phase d'expiration ; l'air est alors expulsé à une vitesse pouvant atteindre 50km/h et peut atteindre une distance de 9m ! D'où le fait de vous couvrir le nez et la bouche quand vous éternuez pour éviter d'envoyer tout ça sur votre voisin ou le pauvre inconnu qui passait par-là !