Analyse : Devez-vous manger des baies d'acaï et du sobacha ?

Notre nutritionniste nous met quand même en garde : "Ne vous laissez pas avoir par les messages marketing comme quoi c’est sans gluten". Le thé et le café sont aussi "gluten free". Le sobacha n’apporte donc rien de nouveau à ce niveau-là. De plus, certaines firmes souligneront d’autres vertus liées aux graines. Mais, puisqu’il se consomme principalement en infusion, à nouveau cela ne changera pas grand chose.

Le sobacha, c’est une graine torréfiée de sarrasin d’origine japonaise. Il se consomme surtout en infusion pour éviter les calories des graines ingurgitées. Cela signifie qu’il ne contient ni théine ni caféine. Cet aliment n’a donc pas d’effet excitant et il n’impacte pas le sommeil. Mieux encore, on lui voue des vertus relaxantes. Le sarrasin est en effet un super antioxydant qui est efficace sur la circulation et comme anti-inflammatoire.

Et les baies d’acaï

Ce sont des petites baies bleues qui ressemblent à des myrtilles. A la base, elles étaient utilisées surtout en Amazonie. Aujourd’hui, on les retrouve chez nous sous différentes formes : en poudre, en jus ou purée. Attention de ne pas les confondre avec les baies de goji qui sont plus allongées et plus rouges.

C’est un aliment particulièrement riche en nutriments protecteurs. Ces baies contiennent surtout des glucides (52%), un peu de protéines (8%) et des lipides (32% tout de même), des fibres, des antioxydants (polyphénols, anthocyanes), de la vitamine E et de la vitamine C !

Ces vertus : des effets anti-inflammatoires et antioxydants. Les baies d’acaï sont aussi anti-dysbiose car elles sont riches en probiotiques. Elles ont également des effets positifs pour les patients atteints de maladies neurodégénératives. Les baies d’acaï ont même des bienfaits beauté.

Le souci, c’est qu’il faut en ingurgiter beaucoup pour retrouver ces effets. Elles sont sans danger et intéressantes à consommer de temps en temps. Mais pour avoir de réels bienfaits thérapeutiques, il faut en consommer des quantités importantes ou très concentrées.

Point négatif, ce n’est pas local et c’est assez cher. Véronique nous conseille de plutôt manger des myrtilles, des framboises et des mûres.

