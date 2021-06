Analyse des rêves : les étapes à suivre pour les interpréter

Depuis des millénaires, on parle des rêves. Les premiers écrits datent d'il y a 4000 ans et on y parlait déjà des rêves et de leur interprétation explique notre expert. Quant aux significations univoques, elles existaient déjà au IIe siècle après Jésus-Christ. Freud a mis un point final à tout ça en disant qu'il fallait passer par l'association libre et trouver pour chaque personne la signification unique souligne Roland Pec.

À nouveau, toutes les théories existent quant à la fonction en tant que telle du rêve mais selon notre spécialiste, " le rêve est là pour traiter un vécu de mal-être , de souffrance psychologique liée à l'étape dans laquelle on est dans son cycle de vie. Et quand on dort, l'appareil mental continue à faire son travail de traitement pour rendre plus supportables les vécus de mal-être qu'on ressent et le rêve est la trace de tout ça."

On peut cependant distinguer rêve et cauchemar : " Un cauchemar est un mauvais rêve qui va aboutir à un réveil volontaire pour échapper à la panique. C'est l'aspect de réveil volontaire qui caractérise le cauchemar. Alors qu'un rêve continue jusqu'au bout mais il est stoppé soit par un stimulus extérieur (réveil, bruit, etc.) soit car le cycle du sommeil est terminé ." explique Roland Pec.

On s'est tous déjà posé la question de savoir ce que signifiait tel ou tel rêve. On a tous déjà cherché à comprendre ou à se souvenir du moindre détail d'un rêve, ce qui s'avère souvent mission impossible. Mais qu'est-ce qu'un rêve ? Et comment l'interpréter ? D'emblée, notre expert souligne que le rêve "est une production mentale pendant la nuit. Après, ce que ça veut dire et ce à quoi ça sert, toutes les théories existent !"

Depuis des millénaires, l'interprétation des rêves fascine. Mais rares sont ceux qui arrivent à se mettre d'accord sur la fonction du rêve et sa signification. Éléments d'information avec Roland Pec, psychologue, psychothérapeute et somnologue au Chirec - sites Delta et Cavell.

Dossier : ce que nos rêves signifient

Dans ses consultations, Roland Pec reçoit des patients qui souhaitent analyser leurs rêves : "Il est possible de donner un sens à un rêve. Et dans le mot sens, il y a la signification mais il y a aussi la direction. Je m'intéresse plus à la direction ; comprendre de quel vécu, de mal-être on parle, et comment ce rêve se débrouille pour essayer de traiter ce vécu, un traitement inachevé car interrompu par un réveil. Mais si on se souvient de son rêve, on peut poursuivre ce travail de traitement de la souffrance psychique donc je demande au patient de rêver sur son rêve.

Il est indispensable de noter son rêve parce que l'amnésie des rêves est très rapide

Le patient va ainsi essayer de donner sens à son rêve en le poursuivant, en inventant la suite et en partant de là, nous travaillerons par analogie autour de cette suite qu'il crée pour continuer le travail. Parfois, il faut plusieurs séances pour y arriver, tout dépend du mal-être et du rêve. Il est cependant indispensable de noter son rêve parce que l'amnésie des rêves est très rapide."

Tout le monde rêve

Enfin, notre expert conclut par le fait que tout le monde rêve et ce, toute la nuit : "Depuis une vingtaine d'années, on sait qu'on rêve dans tous les stades de sommeil mais qu'il n'y a que dans le sommeil paradoxal qu'on se souvient plus facilement de son rêve. Cependant, si on ne s'en souvient pas, c'est bon signe, c'est que le sommeil est continu ! Par contre, si quelqu'un se souvient de plusieurs de ses rêves le matin, c'est qu'il s'est beaucoup réveillé la nuit et a mal dormi !"

