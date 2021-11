"Alors, c’est pour quand le bébé?":  stop à la pression sociale autour du désir d’enfants !

Ces petites phrases, probablement bien intentionnées, peuvent parfois être mal vécues. Les femmes qui déclarent ouvertement ne pas vouloir d’enfants sont encore minoritaires, mais elles existent : moins de 5% des Françaises sont dans ce cas, selon un sondage qui date de 2012. Mais il y en a probablement beaucoup plus qui n’osent pas l’avouer. Pourquoi ? Il y a des dizaines de raisons de ne pas vouloir être parent :

Considérations environnementales,

Sentiment de ne pas être prêt, de ne pas avoir trouvé le bon coparent,

Sentiment de ne pas avoir les moyens matériels ou affectifs d'accueillir un bébé,

Ne pas avoir envie de reproduire des schémas familiaux toxiques,

Envie de se réaliser autrement,

Etc…

La pression sociale internalisée

Cette pression sociale est quelque chose d’extrêmement internalisé, selon le Dr Caroline. Avant même que quelqu’un nous la mette, on se met déjà cette pression à soi-même. "En tant que personne sans enfant, on va se poser plein de questions et le désir d’enfants peut vite tourner à l’obsession" explique le Dr Caroline. Si on ne souhaite pas avoir d’enfant, on peut ressentir de la honte voire se poser la question de si on est "normal." Aujourd’hui, il est difficile de savoir si on souhaite réellement des enfants, ou si c’est la société qui nous pousse à en vouloir. Les remarques de l’entourage peuvent intensifier cette pression, jusqu’à parfois développer une anxiété massive. Merci donc, maman, de me répéter : "Il est temps de t’y mettre, ma chérie."