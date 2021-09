Aïe, je me suis arraché un ongle: que faire ?

Plus

Aïe, vous vous êtes cogné le petit orteil dans un meuble, et vous vous retrouvez avec l’ongle arraché ? Voici les conseils du Dr Charlotte pour bien réagir et obtenir une repousse homogène, rapide et indolore dans "La Grande Forme."

Un ongle arraché peut être très douloureux et peut parfosi poser problème. L'ongle n’est pas juste esthétique, il a un rôle de protection : il protège la dernière phalange, que ce soit l’ongle des doigts ou des orteils. Il va permettre aussi un certain échange thermique, pour une bonne sensibilité. L’ongle a par ailleurs une utilité pour se gratter et attraper des choses. "Donc l’ongle, il faut le protéger !" explique le Dr Charlotte.

Quand un ongle est traumatisé, sa croissance va ralentir. La repousse de l'ongle est en moyenne de 0.3 mm par jour. Si vous avez un ongle abîmé ou arraché au niveau des doigts de la main, il va prendre environ six mois avant de repousser complètement, et il faudra attendre deux mois avant de le voir réapparaître. Pour les pieds, 12 mois. Mais que faut-il faire pour que ça aille mieux ? Si l’ongle est arraché en partie : la première chose à faire, c’est refroidir et désinfecter. Il ne faut surtout pas l’arracher entièrement. Si vous arrachez le reste, ça risque d’être très douloureux. C’est une partie du corps qui est extrêmement innervée et vascularisée. Arracher l’ongle entièrement risque par ailleurs d’arracher la matrice, en charge de réparer votre ongle.

Il faut le fixer. Soit vous le fixez vous-même avec des steri-strips, soit vous le faites fixer par un chirurgien aux urgences.

Parfois, l’ongle est traumatisé et il y a un hématome sous l’ongle. Si l’hématome fait plus d’1/4, soit 25 % de l’ongle, il vaut mieux le drainer. Comment ? Vous chauffez à blanc un trombone, vous le rentrez et faites deux petits trous.

Si l'ongle est totalement arraché, surtout, conservez-le ! Mettez-le dans un petit pot avec du liquide physiologique, et allez aux urgences. Il faut le réimplanter. On ne laisse jamais une pulpe des ongles "vide."

Si vous n'avez pas su garder l'ongle, le médecin va mettre des petites prothèses (en résine) pour faire une sorte de faux ongle. Ça permet de protéger la pulpe et de diminuer les douleurs au niveau du pansement et du frottement. ►►► À lire aussi : À partir de quand faut-il s'inquiéter pour un panaris (doigt blanc) ? Petit à petit, l'ongle va repousser progressivement. La partie qui est arrachée et que vous avez fixée va finir par tomber. Par contre, un ongle en train de repousser va être moins joli, il sera un peu déformé. Vous pouvez vous faire aider par un professionnel pour qu'il repousse bien droit. Ils ont des techniques pour qu'ils repoussent plus plat. Vous ne verrez le résultat qu'après un an. L'âge ou les ongles poussent le mieux est entre 20 et 30 ans.