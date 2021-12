Acrochordons : comment se débarrasser de ces petites boules de chair disgracieuses ?

Les acrochordons - également appelés tétines de la peau - sont des excroissances de peau sur le corps. Une personne sur deux aura un jour des acrochordons. Mais ces petites boules de chair disgracieuses sont-elles bénignes ? Et comment s'en débarrasser ? Éléments d'information avec le Dr Tennstedt, dermatologue, dans "La Grande Forme".

Près d'une personne sur deux souffre d'acrochordon ; un nom amusant qu’il faut démystifier car beaucoup de gens n’ont jamais entendu parler de ce mot. Acrochordon signifie "bout de corde" ; il s'agit de tumeurs tout à fait bénignes qui pendent au niveau de la peau sous forme de petites boules molles et indolores, parfois à peine visibles et parfois très grosses (jusqu'à' 5 mm de diamètre). Les acrochordons peuvent apparaître sur tout le corps mais sont généralement situés aux endroits où la peau forme des plis : les paupières, le cou, dans l'aine et aux aisselles.

On ne connaît pas la cause exacte de leur apparition mais que c'est une lésion acquise, qui se développe vers l'âge de 30-40 ans et qui se multiplie avec l'âge sans pour autant être contagieux. Un facteur génétique pourrait également jouer un rôle. Les acrochordons se développeraient également plus fréquemment chez les personnes obèses ou les femmes enceintes.