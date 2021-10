Accro à votre baume à lèvres ? Les trucs et astuces pour s'en défaire !

Vous avez toujours un baume à lèvres dans votre sac à main ou dans la poche de votre veste ? C'est plus fort que vous, vous en mettez 10 fois par jour ? En voici les raisons. Mais aussi des trucs et astuces pour s'en défaire. Explications avec le Dr Charlotte, médecin référent dans "La Grande Forme".

Mettre du baume à lèvres trop souvent n'est pas recommandé. Cela engendre même une certaine addiction, un besoin quasi machinal d'en mettre. Comme l'explique le Dr Charlotte, médecin référent dans "La Grande Forme" : "La peau de vos lèvres est dépourvue de glandes sébacées (sécrètent le sébum) et de glandes sudoripares (sécrètent la sueur) ce pourquoi, vos lèvres sont rouges et peu protégées contre la déshydratation."

Beaucoup de choses peuvent agresser vos lèvres : le vent, le soleil, le froid, la déshydratation. Résultat : on tente de les hydrater via un baume à lèvres. Problème : beaucoup de baumes à lèvres contiennent des substances susceptibles d'agresser votre lèvres et de les irriter. Cela peut être de la lanoline (graisse de laine), de l'acide salicylique (composé organique aromatique) ou encore de la benzocaïne (anesthésique local). On peut également trouver de la vaseline dérivée du pétrole qui de mauvaise qualité qui peut irriter vos lèvres et parfois du menthol également.

Vous entrez donc dans un cercle vicieux : plus vos lèvres sont sèches et irritées, plus vous mettez du baume à lèvres alors que ce sont les substances internes à celui-ci qui sont responsables de cette déshydratation/irritation.