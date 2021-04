A quel risque s'expose-t-on en faisant un tatouage ?

Près de 10% de la population mondiale a un tatouage, c’est donc tout naturellement que l’équipe de La Grande Forme a voulu faire un point avec son dermatologue, le Docteur Tennstedt, sur son impact sur la peau.

A la suite d’un tatouage, certaines personnes vont faire une complication provenant de la plaie en tant que telle. C’est souvent une infection liée à des pratiques artisanales ou à des outils non désinfectés. Si vous rêvez d’une jolie création sur votre corps, c’est dans les salons des tatoueurs que vous prenez le moins de risques. Vous serez face à des personnes qualifiées ayant été formées à la technique ainsi qu’aux règles de sécurité.

De plus, il faut savoir que ce n’est pas le fait de faire un tatouage qui pose problème mais plutôt l’encre utilisée lors de la création de celui-ci. Aujourd’hui, il n’y a presque plus de substances toxiques dans le colorant. A une époque, la couleur rouge était notamment à base de mercure. Le gros souci qui persiste, c’est qu’avec le temps la couleur des tatouages, surtout le rouge et vert, peut devenir allergisante. Cela crée des granulomes, des boules sous le tatouage qui chatouillent assez forts.

En tatouant, il est aussi possible d’inoculer un virus, comme le Molluscum Contagiosum ou la verrue.