6 trucs et astuces pour éviter le coup de mou de l’après-midi au boulot

Un coup de mou ? Quelques astuces pour vous booster ! - La Grande Forme - 08/11/2021 Il est 13h00, vous venez d'avaler votre repas de midi et là, tout à coup, un coup de pompe surgit ! Le fameux coup de mou qui vous empêche de travailler et vous ralenti durant quasiment deux heures. A quoi est-il dû et comment l'expliquer ? Le Dr Charlotte, médecin généraliste et référente de l'émission "La Grande Forme" vous donne quelques explications et surtout, quelques astuces à mettre en place, pour contrer ce phénomène.