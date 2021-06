6 règles d'or pour bien faire l'amour à la plage !

Les vacances approchent à grands pas, l'occasion de pimenter sa sexualité en faisant l'amour dans des lieux insolites et excitant ! Faire l'amour à la plage est un fantasme fréquent... Mais mieux vaut prendre ses précautions ! On fait le point avec Alexandra Hubin, sexologue référente de l'émission "La Grande Forme".

Faire l'amour à la plage est un fantasme relativement fréquent. Et à l'approche des vacances, certains ont peut-être cette idée en tête histoire de pimenter leur vie sexuelle...

Le fait d'être dans un cadre splendide, de déconnecter de tout, d'avoir la peau douce, bronzée et chaude, tout ça fait rêver et donne envie de se lâcher. Mais vaut mieux faire preuve de rigueur et prendre ses précautions pour ne pas que tout ça se transforme en cauchemar.

Faire l'amour à la plage, oui mais...

La première chose à laquelle il faut faire attention c'est le sable ! Aux heures les plus chaudes, il est bouillant mais il irrite surtout la peau lors des caresses... Et comme il est très fin, donc il a l'art de se mettre sur les parties intimes voire à l'intérieur de celles-ci et cela peut créer de véritables irritations donc mieux vaut être prudent. Le sable peut également déchirer le préservatif. Donc mieux vaut prévoir une grande serviette de bain.

Il est également important d'éviter les regards indiscrets car l'attentat à la pudeur est punissable par la loi... Mieux vaut trouver une crique discrète ou le faire là où il n'y a personne.

Autre point important : la crème et l'huile solaire, certes cela a un effet glissant mais ce ne sont pas des lubrifiants ! Donc à éviter, même si vous n'avez que ça sous la main...