6 conseils pour éviter "les blancs" malaisants dans une conversation

Vous êtes à un dîner et ne connaissez pas vote voisin de table… Et pas de chance, il n’a pas l’air d’avoir envie de faire votre connaissance. A toutes vos questions, votre interlocuteur répond très poliment par "oui" ou "non", sans relancer la conversation. Vous ne savez plus quoi faire, presque paniqué à l’idée de ne plus rien avoir à lui dire. Le blanc dans les conversations, en général on n’aime pas ça… Mais pourquoi ?

Notre cerveau n’aime pas le vide. Avez-vous déjà essayé de ne pas penser pendant 10 secondes ? Allez-y, essayez pour voir ! C’est plus difficile que ça en a l’air. Le cerveau tente immanquablement de combler le vide, le plus souvent par des pensées du quotidien et répétitives. Par exemple : "Attention, il ne faut pas que j’oublie d’acheter du lait." Même au repos, le cerveau reste actif : il élague les pensées, supprime les souvenirs inutiles, met en mémoire ce qui peut nous servir. Il ne s’arrête jamais ! Résultat, il fait la même chose pour les conversations en les remplissant de phrases toutes faites. Ce qui nous est bien utile pour combler les conversations.

Cela provoque une certaine anxiété sociale.

En public, certaines personnes se sentent moins à l’aise que d’autres ; par crainte d’être ridicule, de dire un mot de travers ou de paraître bizarre. Et pourtant, en ne parlant pas, ils risquent de paraître encore plus bizarres ou inadaptés. Certaines personnes ne sont donc pas à l’aise de parler, mais n’osent pas non plus se taire. Le silence devient alors une source d’angoisse, que l’on peut avoir tendance à vouloir absolument combler.