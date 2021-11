5 idées de cadeaux sains et écologiques pour la Saint-Nicolas

Mieux vaut dès lors privilégier des jouets sains, écologiques et si possible fabriqués localement !

Le marquage CE, apposé sur les jouets mis en vente sur le marché européen , garantit que le produit respecte la législation en vigueur. Mais ce n’est qu’une déclaration du fabricant soumise à des contrôles aléatoires. En 2018, des tests réalisés sur 45 jouets provenant de pays asiatiques et achetés sur des plateformes en ligne (Amazon, etc.) ont montré que 71% des jouets étaient non conformes à la réglementation européenne et 29% ont même été déclarés dangereux !

Certains jouets peuvent contenir des substances nocives pour la santé de nos petits bouts tout en ayant un impact négatif sur l’environnement. Comment être sûr de ce qu'on achète ? Et vers quels produits se tourner pour respecter l'environnement et s'assurer que ce ne soit pas nocif pour nos enfants ? Éléments d'information avec Virginie Hess , Raconteuse de nature dans "La Grande Forme".

Ardennes Toys

Un jeu de construction en bois qui repose sur un système d'emboîtement sans clous ni vis… Deux thèmes : le château fort et la ferme. Les kits de base peuvent être complétés par des extensions, tour d’attaque, pont-levis, catapulte ou chemin de ronde, basse-cour, clôtures pour prairies, etc. Permet une multitude de combinaison.

Gibbidy

Une box décorative en carton qui abrite un thème découpé en carton lui aussi éclairé comme un mini théâtre d’ombre. La box dégage une ambiance naturelle et rustique à la pièce dans laquelle elle est allumée. Petit plus, le carton est recyclé et la lumière est produite par un led chaud, très économe en énergie et peu calorifique. De quoi décorer son intérieur avec une lampe sécurisée!

Euclide

Jeu de construction en bois conçu et fabriqué de façon artisanale par un couple de namurois passionné. Un jeu évolutif composé d'éléments de couleurs à assembler selon la créativité du joueur. Conçu à 100% de fibres de bois issus de forêts FSC et avec des colorants organiques naturels. La boîte est en multiplex non traité.

À l'étranger

Pour plus de choix, on peut se tourner vers le reste de l’Europe et notamment vers la France ou l’Allemagne où avec des marques comme Haba, une véritable référence (attention tous les jouets Haba sont conçus et testés en Allemagne mais seuls certains d’entre eux sont fabriqués en Allemagne). Virginie Hess a également découvert la marque Puky qui fabrique des trottinettes, dans un atelier qui emploie des personnes ayant un handicap.