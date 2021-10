4 choses à savoir sur les couronnes dentaires

Vous avez une dent abîmée et vous ne savez pas comment la soigner ? L’équipe de "la Grande Forme" a peut-être une solution : la couronne dentaire. Pour réparer la partie visible d’une dent abîmée, le dentiste peut avoir recours aux couronnes dentaires. Cette couronne, qui recouvre alors la dent, lui redonne sa forme naturelle, sa taille et sa fonction. Le point avec Dr Kanaan Mireille, dentiste spécialisée en prothèses aux Cliniques universitaires St-Luc et doctorante à l’IRSS (Institut de Recherche Santé et Société).

En Belgique, que ce soit via des couronnes dentaires ou des prothèses amovibles, beaucoup de personnes ont recours à une réhabilitation prothétique. La couronne dentaire est une prothèse fixe qu’on ne sait pas enlever de la bouche et qui remplace la partie visible d’une dent abîmée. En dentisterie, "la couronne" est la partie visible de la dent explique notre spécialiste.

La couronne se place dans plusieurs cas :

Soit il faut remplacer une dent naturelle abîmée , fracturée ou cariée qu’il est impossible de restaurer avec une technique classique au fauteuil.

, fracturée ou cariée qu’il est impossible de restaurer avec une technique classique au fauteuil. Soit il faut remplacer une dent dont on a perdu la racine et dans ce cas, il faut placer une couronne sur une fausse racine.

Il existe plusieurs matières pour la couronne dentaire. Dans le temps, on utilisait principalement du métal, comme les couronnes en or, qui ne sont pas très esthétiques. À l’heure actuelle, on utilise surtout de la céramique. La céramique est blanche et il est possible d’imiter la couronne naturelle, ce qui rend la dent plus esthétique. Plus précisément, la partie extérieure de la couronne est en céramique et en dessous de cette céramique, il est possible de choisir soit du métal, soit de la céramique.

►►► À lire aussi : Soins dentaires : des factures plus élevées de 10% dans le Brabant wallon et au Luxembourg

En règle générale, un dentiste essaye d’être le moins invasif possible. Autrement dit, "s’il y a une possibilité de garder une dent vitale, on le fait" explique le Dr Kanaan. Mais parfois, il arrive que des problèmes surviennent, malgré l’installation d’une couronne. Dans ce cas, les problèmes sont souvent liés à la structure sous-jacente. Par exemple, si la dent en dessous de la couronne est naturelle, il peut arriver que la dent ait une carie ou soit dévitalisée. Si une personne a une mauvaise hygiène dentaire, des aliments peuvent rester coincés entre la dent et la couronne, et provoquer une carie.