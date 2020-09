1 femme sur 2 atteinte d’infection urinaire !

Les infections urinaires touchent une femme sur deux, et un quart de ces femmes vont développer une forme sévère, appelée cystite récurrente ou récidivante. Les hommes sont moins touchés, mais plus durement. Le Docteur Antoine Abi Aad, urologue est venu au micro de "La Grande Forme" pour nous dire le vrai du faux.

La majorité des infections urinaires survienne à cause d’une migration bactérienne. Un transit de la région annale vers la cavité vaginale, les bactéries finissent leur trajectoire dans la vessie. L’activité sexuelle est une cause majeure d’infections urinaires.

Parmi les femmes atteintes d’infections urinaires, la plupart n’auront pas besoin de bilan complémentaire. Elles sont touchées par des cystites de base qui se soignent en buvant beaucoup d’eau et en prenant un antiseptique urinaire. Le Docteur Abi Aad insiste sur le fait de ne pas prendre d’antibiotiques. Ceux détruisent toutes les bactéries, même les meilleures de notre fleur intestinale et vaginale. Les antibiotiques sont prescrits uniquement dans les formes les plus sévères.

Chez les hommes, on parle rarement de cystites de base. L’infection va chez eux s’implanter directement au niveau de l’urètre. Cela peut provoquer une septicémie au niveau de la prostate, c’est-à-dire que les bactéries vont passer directement dans le sang.