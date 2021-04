Voici pourquoi la Drôme est une destination de gastronomie

Tout comme Lyon et l'Ardèche, la Drôme est une destination de gastronomie et de vins. Il y a quelques petites villes en Drôme, Valence, Montélimar, Romans, Nyons, Die : des villes qui font entre 4.000 et 60.000 habitants. Sinon, la Drôme est effectivement un département très rural, recouvert d’une nature assez sauvage, de vignobles, d’oliveraies et d’autres champs. En Drôme, beaucoup de fruits sont cultivés : abricots, pêches, nectarines, brugnons, cerises, mulon de Montoison… Mais aussi des plantes à parfums aromatiques pour cuisiner et pour faire des parfums, ou des huiles essentielles et cosmétiques. La Drôme est d’ailleurs le leader mondial de la production et de la transformation des plantes à parfums aromatiques et médicinales. La majorité des produits en Drôme sont bio!

Hermitage cabanon - © Lionel PASCALE

Le 1er département bio de France La Drôme est le premier département bio de France, en termes de surfaces agricoles et de nombre de producteurs. Tous ces producteurs, vignerons,... sont très dynamiques et engagés aussi dans l’œnotourisme et l’agrotourisme de qualité. D’ailleurs dans la Drôme, il n'y a pas de grosses infrastructures hôtelières. Vous pouvez plutôt séjourner dans des hébergements de charme, dans la nature et sur les terres des ces producteurs qui ont à cœur de faire découvrir leur métier. Ce qu'ils font à travers différentes activités originales qu’ils proposent ainsi que sur les marchés de producteurs. En été, ces marchés se tiennent également en soirée dans les villages.

Le marché à Nyons - © Studio Mir

Quels sont les produits phares de la région ? Dans votre panier gourmand, en plus des fruits, de l’huile d’olive et des olives (dont l’olive de Nyons AOP), vous pouvez également ajouter la truffe et le nougat de Montélimar. Les symboles de la route des vacances. Déjà avant l’arrivée de l’Autoroute du Soleil, les vacanciers descendaient dans le Sud via la Nationale 7 et quand il y avait un embouteillage à Montélimar, ceux-ci achetaient du nougat aux vendeurs à la criée sur le bord de la route. La recette n’a pas changée : des amandes, des pistaches et du miel de lavande, le tout cuit au chaudron. Vous pourrez découvrir la fabrication artisanale de nougat à la Fabrique Arnaud Soubeyran, qui fait aussi office de Musée du Nougat à Montélimar. Ouverte en 1837, il s'agit de la plus ancienne fabrique encore en activité dans la ville.

Le nougat de Montélimar - © Easyvoyage

D'autres douceurs à déguster... Il y a encore d’autres douceurs à déguster et elles ont aussi chacune leur musée… Il y a d’abord la Pogne de Romans, une incroyable brioche aux œufs, aromatisée à la fleur d’oranger ou au rhum. Son histoire remonte au Moyen-Âge et vous pouvez la découvrir au Musée de la Pogne à Bourg-de-Péage. Autres sucreries: le Miel de Provence, en partie produit en Drôme et le chocolat. La chocolaterie Valrhona à Tain-l’Hermitage fournit de grands chefs et certains des meilleurs pâtissiers de France. Cette chocolaterie a aussi créé la Cité du Chocolat que vous pouvez visiter et où vous pouvez vivre plein d’expériences autour du chocolat. À l'intérieur, il y a notamment un espace restaurant où vous pouvez goûter de la cuisine salée à base de chocolat (viandes, poissons et légumes compris). Sur place, il est également possible de suivre des ateliers et des cours de pâtisseries à base de chocolat.

La Pogne de Romans, une incroyable brioche aux œufs, aromatisée à la fleur d’oranger ou au rhum. - © La Drôme tourisme

À goûter : la raviole du Dauphiné La raviole du Dauphiné est une spécialité constituée de carrés de pâte farcis de fromages et de persil cuits à l'eau. C’est une voisine du ravioli italien et du pelmeni russe, fabriquée près de Romans-sur-Isère dans l’ancienne région historique du Dauphiné. Vous pouvez bien sûr la déguster dans les restaurants autour de Romans mais aussi visiter la Cité de la Raviole à Romans. Un parcours muséal est proposé pour les petits et les grands qui offre une immersion dans les ateliers de fabrication des Ravioles Mère Maury en activité depuis la fin du 19ème siècle. Petit bonus, une dégustation est comprise dans la visite ainsi que des jeux adaptés pour les enfants autour de la Raviolette (la mascotte de la Cité) et une boutique où les ravioles sont vendues à prix d’usine. L’entrée est gratuite. Pour plus d'infos: www.raviolesmeremaury.com

La raviole du dauphiné - © Le Delas

Où déguster ces produits phares ? Ces produits phares peuvent être dégustés dans de bonnes petites tables et auberges traditionnelles dans les villages. Il y a également 8 chefs étoilés dans la Drôme ! La star, c’est Anne-Sophie Pic, 3 étoiles, dont on peut déguster la cuisine au Restaurant Pic, à Valence. C’est la femme Cheffe la plus étoilée du Guide Michelin alors qu’elle est complètement autodidacte. Vous avez peut-être déjà vu Anne-Sophie Pic dans l'émission "Top Chef" parmi les grands chefs invités. Comme épreuve aux candidats, elle leur avait demandé de réinventer une de ses entrées célèbres : les Berlingots au Chèvre. Pour faire ses berlingots au chèvre, la Cheffe utilise de bons produits disponibles en Drôme: le Picodon et le Banon, la Drôme qui produit aussi des fromages au lait de vache (le Bleu du Vercors Sassenage et le Saint-Marcellin). Ce sont tous les fromages AOC, AOP ou IGP.

Les berlingots au chèvre d'Anne-Sophie Pic. - © L'Académie du goût

Des vins locaux à déguster partout ! Ces fromages vont se marier parfaitement avec les vins locaux, à déguster partout en Drôme. Il y a notamment les 3 crus des Côtes du Rhône (Hermitage, Crozes-Hermitage et Vinsobres). On peut citer aussi le Grignan-les-Adhémar (AOC), le Brézème… Il y a aussi la Clairette de Die (vin effervescent de la Vallée de la Drôme) et tous les vins de pays. En Drôme, on cultive la vigne depuis le 2ème siècle et aujourd’hui 18.700 hectares de vignes recouvrent le territoire. Vous pouvez les découvrir en suivant une Route des Vins à la rencontre des producteurs mais aussi à vélo au cœur des vignoble de Crozes Hermitage sur des petites boucles de 17 ou 23 km. Il y a plein d’autres visites et découvertes à faire autour des vins ainsi que des fêtes dans les villages, des ateliers chez les producteurs, des visites en vélo électrique dans les vignes, des repas en accords mets & vins… Vous pouvez faire tout ça à la Maison Chapoutier.

Le vignoble de l'Hermitage - © Lionel PASCALE

Pour plus d'infos: ladrometourisme.com