Visite de Rochefort en Charente-Maritime

On continue à parler des plus belles excursions au départ du Club Belambra Les Mathes qu’on vous offre cette semaine. Direction la ville de Rochefort, face à l’Ile d’Oléron et à 45 minutes de route du Club… Rochefort, c'est une ville qui a été créée de toute pièce au 17e siècle sous l'ordre de Louis 14 pour y abriter un puissant arsenal (une usine à navires). L’endroit était stratégique, en bord de Charente (le fleuve), juste avant son embouchure sur l’Atlantique. C’est ainsi que, en 3 siècles, 550 navires ont été construits ici et sont partis d’ici naviguer sur les mers du monde entier, parfois pour de prestigieuses expéditions, avec à leur bord, des navigateurs, des naturalistes et d’autres scientifiques, des découvreurs... Du coup, quand on visite Rochefort aujourd'hui, on est plongés dans toute cette histoire maritime, avec la ville, en elle-même, qui est déjà intéressante avec (comme c'était une "ville nouvelle") ses rues tracées au cordeau, selon un plan en damier, avec de magnifiques hôtels particuliers; une ville classée Ville d'Art et d'Histoire, qui se découvre facilement à pied, en démarrant de la place Colbert (le coeur de la cité), avec tous ses cafés, terrasses, restos, installés dans les hôtels particuliers...

On peut également visiter quelques musées intéressants… Pour se plonger dans l'histoire maritime de Rochefort, on a le choix. Il y a par exemple, le Musée d'Art et d'Histoire de Rochefort, le Musée National de la Marine et puis, il y a un musée plus insolite: le Musée de l'ancienne école de médecine navale, qui est unique en France. C’est un véritable cabinet des curiosités avec des collections anatomiques du 18e siècle, zoologiques, botaniques et ethnographiques, qui ont servi à former les chirurgiens embarqués sur les navires.

Lieu incontournable à découvrir, la Corderie Royale, où on fabriquait les cordes des navires… C'est un bâtiment au bord de la Charente, ultra long (c'est d'ailleurs le bâtiment du 17e siècle le plus long d'Europe): 374 mètres, puisque c'était la dimension des cordes qui sortaient de cette manufacture. Aujourd'hui, c'est un centre culturel et un musée interactif dédié à l'histoire de cette usine très particulière (aux cordes, aux noeuds, etc...) et au métier de cordier. La visite a aussi été pensée pour les enfants, qui vont donc s’amuser. Et cette Corderie Royale fait en fait partie d’un ensemble de 4 sites/activités, réunis sous le nom d’Arsenal des Mers, qui vont tous vous plonger dans l’histoire de cette ville-arsenal. Donc vous achetez un ticket unique (18,5/adulte) et vous pouvez donc visiter la Corderie Royale, mais aussi le Musée National de la Marine et le "2 en 1": l’Hermione et l’Accro-Mât…

C’est quoi ce "2 en 1" Hermione et Accro-Mât ? L’Hermione, c’est la réplique exacte du navire Hermione, la célèbre frégate à bord de laquelle le général Lafayette est arrivé aux Etats-Unis en 1780 pour participer à la guerre d'Indépendance aux côtés de Georges Washington. Ce sont des passionnés qui sont occupés de ce chantier à partir de 1997 et qui a duré plus de 20 ans. Donc on peut visiter l’Hermione, mais on peut aussi y faire de l’Accro-Mât, donc comme de l’accrobranche mais sur les mâts du bateau : on passe de mât en mât à 30 mètres de haut, comme le faisaient les gabiers (ceux qui manœuvraient les voiles).

