Vélo et VTT en Oisans

L’Oisans est un territoire qui attire les alpinistes, mais aussi les cyclistes et VTTistes… Finalement, tous ces sportifs y apprécient les mêmes choses… Ils viennent d’abord pour les paysages somptueux. C’est sûr que faire du vélo au milieu d’une nature sauvage, avec des vues incroyables sur des sommets et des lacs de montagne, c’est plus sympa qu’en ville. Par contre, il y a du challenge, mais c’est aussi ça qui est recherché. Les cyclistes et VTTistes viennent pour les routes sinueuses, les cols mythiques et les montées, comme les célèbres 21 virages de l’Alpe d’Huez, et les cols du Glandon, de la Croix de Fer, du Galibier, le col du Lautaret, le col d’Ornon… En fait, l’Oisans est un véritable paradis du vélo de montagne et d’ailleurs, si on écoute les natifs, ce serait d’ailleurs la capitale mondiale du vélo de montagne.

En fait, en été, les stations de ski se transforment en stations VTT… Il y a 3 stations de sports d’hiver qui, effectivement, deviennent des stations et domaines VTT quand la neige a fondu: les 2 Alpes, l’Alpe d’Huez et la station de la Grave; des domaines avec des pistes VTT aménagées et sécurisées pour tous les niveaux, mais aussi des kilomètres de sentiers sauvages. Les remontées mécaniques des sports d’hiver nous permettent de monter sur les glaciers à 3000 mètres et de faire les parcours en descente, en passant par les alpages et les sous-bois. En tout cas, tout le monde peut s’amuser: les pros, mais aussi les débutants et même les enfants, qui peuvent suivre des cours et stages, par exemple à l’académie de VTT "Bike Infinity", qui s’adresse aux enfants de 6 à 10 ans.

Et puis, en été, l’Oisans vit au rythme d’événements cyclistes renommés… Des événements qui s’adressent aux pros, mais tout le monde peut regarder et vivre l’effervescence qui entourent ces compétions, comme l’Enduro D’Oz (10 juillet), dont les 2.000 participants parcourent 2.600 mètres de dénivelés sur 20 kilomètres. Il y a aussi l’Ultra Raid de la Meije (qui est un raid VTT sur le glacier de la Meije) et il y aura, du 18 au 21 juillet, les Championnats de France de VTT (pour à la fois les épreuves de cross country et de descente) qui seront organisés cette année à l’Alpe d’Huez. Au-delà de ces grandes compétitions, on va aussi, nous et en famille si on veut, pouvoir participer à des défis et promenades VTT et vélos sympas. Par exemple, tous les mardis de ces mois de juillet et août, certaines routes mythiques sont fermées à la circulation automobile (et véhicules moteurs en général), ce qui nous permettra de faire, par exemple, certains cols ou encore la montée de l’Alpe d’Huez en toute sécurité. Et on peut évidemment le faire en vélo électrique!

Chouette aussi, à vivre cet été: les Aper-Ebike… Une combinaison d’apéro et de vélo électrique, proposée tout l’été jusqu’à fin août. Ca se passe aux 2 Alpes et il s’agit de balades en vélo électrique qui se font quand le jour décline, pour pédaler tout en admirant le coucher de soleil sur les paysages alpins (avec lampes frontales), jusqu’à un restaurant d’altitude, au milieu des montagnes, où nous attend un copieux apéro avec produits locaux, puis un BBQ. Le prix de cette sortie: 50 euros par personne et il est conseillé de réserver.