Vars La Forêt Blanche, la station la plus rapide du monde!

Retrouvez d’autres idées “vacances” de Sarah Visse sur www.lejournaldelevasion.be Dans les Hautes-Alpes, à 3 heures de route de Marseille et d’Aix-en-Provence, Vars se situe sur le domaine skiable de la Forêt Blanche, qu’elle partage avec Risoul. Facilement accessible pour les Belges grâce au TGV, la station est connue pour ses 4 villages de charme, son ensoleillement et son enneigement généreux, mais aussi pour son ski de vitesse. Nous sommes effectivement dans la “station la plus rapide du monde”! Le domaine de La Forêt Blanche culmine à 2750 mètres. Cette altitude permet un bel enneigement sur les 185 kilomètres de pistes pour tous les niveaux, et de skier avec des vues à 360° qui s’étendent du Mont Ventoux jusqu’au Mont Blanc et du Massif des Ecrins jusqu’aux sommets italiens.

4 villages de charme et 6 snowparks La station de Vars se compose de 4 villages typiques de montagne - © Pascal Gombert La station de Vars, plantée à 1850 mètres d’altitude sur le domaine skiable, se compose de 4 villages de montagne typiques, avec d’anciennes fermes reconverties (comme le charmant hôtel Alpage & Spa, dans le village de Vars Sainte-Marie) et des chalets en pierre et bois donnant directement accès aux pistes et à 6 snowparks (pour les enfants dès 3 ans, pour les adultes débutants, pour les pros, etc.) qui, ensemble, forment le VarsPark, véritable terrain de jeu évolutif pour les amateurs de freestyle, qui choisissent “leur” snowpark en fonction de leur niveau, avec des modules adaptés.

Le station la plus rapide du monde! La piste de Chabrières a enregistré les records mondiaux de ski de vitesse, à plus de 250 km/h! - © Remi Morel Si le ski est donc ici accessible à tous, Vars est surtout connue pour être la station la plus rapide du monde. Elle abrite la mythique piste de Chabrières qui offrent aux pros du ski de vitesse d’atteindre des pointes à plus de 250 km/h, avec un début de piste à 98°! En 6 secondes à peine, les champions y passent de 0 à 200 km/h! Le record de vitesse international a ainsi été atteint à Vars en 2013, décroché par l’Italien Ivan Origone grâce à un chrono à 254,958 km/h. Il sera remis en jeu en 2020 lors du championnat des Speed Masters, un spectacle incroyable à voir chaque année au mois de mars (cette année: du 16 mars au 5 avril). Autre grande compétition à laquelle assister: la Coupe du Monde de Ski de Vitesse, ces 1er et 2 février.

S’essayer au ski de vitesse dans les “traces” des champions En dehors des périodes de compétions, la piste de Chabrières est ouverte aux amateurs qui peuvent, eux, espérer atteindre 120 km/h. - © Pascal Gombert Bon à savoir: quand le calendrier de Vars n’affiche pas de championnat, la piste de Chabrières est ouverte au public (dès 6 ans) dans sa partie basse. Elle devient alors un stade pour s’essayer au ski de vitesse dans les "traces" des champions. On peut, nous, espérer y atteindre 120 km/h!

Chèvrerie, luge sur rail et bouées tirées par des chevaux Toute nouvelle attraction: la luge sur rail du Caribou! - © Rémi Morel Et puis, outre le ski, on profite des nombreuses activités de la station! A tester notamment: la nouvelle Luge sur rail du Caribou, qui offre un parcours de 1522 mètres alternant vrilles, sauts, chicanes et virages en épingle. Chouettes également: toutes les activités autour des animaux, comme les balades en traîneau à chiens, les tours en bouées tractées par des chevaux (unique à Vars!) et la visite de la toute nouvelle chèvrerie, avec ses 100 chèvres et chevreaux et du bon fromage de chèvre à déguster sur place ou à ramener dans son chalet de vacances pour se préparer fondues et raclettes!

Vars depuis la Belgique: infos pratiques L'Alpage & Spa, un hôtel de charme 3 étoiles installé dans une ancienne ferme. Le lieu est géré depuis 300 ans par la même famille! - © Hôtel Alpage & Spa Vars est facilement accessible pour les Belges grâce aux vols jusqu'à Marseille et au TGV (5h35 jusqu’à Aix-en-Provence depuis Bruxelles). De l'aéroport de Marseille ou de la gare d'Aix-en-Provence, des navettes nous conduisent ensuite, en saison, jusqu’à Vars. Plus d’infos sur Vars: www.vars.com Pour d’autres bons plans “vacances”: www.lejournaldelevasion.be