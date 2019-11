Vacances "neige": que faire à Valmorel cet hiver?

Retrouvez d’autres bons plans "vacances" de Sarah Visse sur www.lejournaldelevasion.be Valmorel est facilement accessible depuis la Belgique. Installée en Savoie, à 8 heures de route de nos frontières, elle a l’avantage d’être la première station de la Vallée de la Tarentaise dans laquelle on arrive après la sortie de l’autoroute. Pendant les périodes de vacances scolaires, on évite ainsi les bouchons sur les petites routes de montagne vers les stations plus lointaines. Voilà un premier atout pour Valmorel, qui en compte d'autres, à commencer par les nombreuses activités qu'elle propose...

Valmorel est une station de charme. L’architecture, qui mêle bois, pierres et lauze, est joliment intégrée aux paysages du Grand Domaine et de ses 165 km de pistes pour tous les niveaux. Culminant à 2832 mètres, le domaine relie d’autres stations (Doucy, Saint-François Longchamp et Celliers) et accueille différentes zones ludiques: snowparks, boardercross, zones freeride…

Station thermale et domaine nordique Située sur le territoire des Vallées d’Aigueblanche, qui regroupe plusieurs communes, Valmorel permet de rayonner facilement vers d’autres lieux et villages, eux aussi riches en activités. A Naves, par exemple, on trouve le plus haut domaine nordique de Savoie, installé sur le versant ensoleillé de la Tarantaise. Ici, on s’essaie au ski de fond, à la raquette, au ski de rando et au biathlon avec une vue exceptionnelle sur les montagnes. Dans le bas de la vallée, on peut s’offrir des moments de détente dans la station thermale de La Léchère-les-Bains, dans un spa thermal de 1500 m2 où sont proposés, en plus des bains, des massages et autres soins.

Des activités «hors ski» originales Autres idées d’activités et de sorties dont on profite en dehors du ski, à Valmorel ou autour: survoler le domaine skiable en ULM (nouveauté cette saison), s’essayer au fatbike (vélo tout-terrain à gros pneus, qui accrochent bien à la neige), faire des visites dans les coulisses du domaine skiable (pour découvrir ses différents métiers, comme celui de dameur ou de pisteur), déguster des produits du terroir en pleine forêt, participer aux soirées trappeurs organisées pour les enfants…

Les enfants sont rois Vacances "neige": que faire à Valmorel cet hiver? - © Pascal Gombert Vacances "neige": que faire à Valmorel cet hiver? - © Valmorel Vacances "neige": que faire à Valmorel cet hiver? - © Valmorel Les enfants, justement, sont rois à Valmorel. Labellisée "Famille Plus", la station offre plein d’activités et services pour faire plaisir aux familles et faciliter leurs vacances, comme les tarifs avantageux et les clubs et garderies, qui accueillent les petits dès 18 mois et apprennent aux enfants à skier à partir de 3 ans.

Animation et féérie dans le village Vacances "neige": que faire à Valmorel cet hiver? - © Pascal Gombert Vacances "neige": que faire à Valmorel cet hiver? - © Pascal Gombert Vacances "neige": que faire à Valmorel cet hiver? - © Pascal Gombert Pour les familles et pour tout le monde, des animations sont également offertes au cœur-même du village de Valmorel, notamment dans la rue principale piétonne, féérique avec ses fresques qui décorent les murs et ses illuminations. C’est dans cette rue qu’on trouve la plupart des boutiques et restaurants, ainsi que l’Hôtel du Bourg 3*, une adresse de charme où passer ses vacances dans des chambres à la déco montagnarde chic et cosy.

Evénements à vivre cet hiver Les animations de Valmorel se déclinent aussi en grands événements, comme le passage, le 17 janvier et pour la première fois dans la station, de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, la plus grande course européenne de chiens de traineau. Autre manifestation très attendue: l’EWAX Festival (week-end du 10 au 12 avril), dédié à la musique électro, avec des scènes dans la station, mais aussi en altitude!

Valmorel en pratique Vacances "neige": que faire à Valmorel cet hiver? - © Valmorel - Plus d’infos sur Valmorel, ses événements, activités familles, séjours et nouveautés: www.valmorel.com - Bonne adresse pour séjourner à Valmorel: www.hoteldubourg.com - Pour d’autres idées "vacances": www.lejournaldelevasion.be