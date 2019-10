Retrouvez d’autres bons plans " vacances " de Sarah Visse sur www.lejournaldelevasion.be A 3 heures de route de la Belgique, Vaux-le-Vicomte est le plus grand château privé de France, encore dans son jus du 17e siècle et qui a connu bien des intrigues. Durant ces vacances de Toussaint, on y profite de visites insolites à faire avec les enfants, en costume ou dans une rivière souterraine! Vaux-le-Vicomte, à 50 km au Sud de Paris, est l’un des châteaux français les plus passionnants à découvrir avec les enfants, tant les animations qui y sont proposées sont originales. Elles nous plongent dans l'histoire captivante du monument et de son propriétaire, Nicolas Fouquet, surintendant des finances de Louis XIV. Le Roi Soleil crevait de jalousie devant la splendeur de la demeure de son ministre et, plus tard, il fit appel aux mêmes grands noms pour bâtir son palais de Versailles: l’architecte Le Vau, le jardinier Le Nôtre et l’artiste-décorateur Le Brun. Le souverain finit d’ailleurs, se fiant à de fausses accusations, par faire arrêter Fouquet et à le faire emprisonner à vie. C’est le célèbre mousquetaire D’Artagnan qui procéda à l’arrestation.

Molière, D’Artagnan et Jean de La Fontaine sont passés par ici Vacances de Toussaint: visites insolites pour les familles au château de Vaux-le-Vicomte - © CHICUREL Arnaud Fouquet, Louis XIV, D’Artagnan… Ce ne sont pas les seuls grands personnages à avoir fréquenté Vaux-le-Vicomte. Il y eut aussi Molière, Charles Perrault ou encore Jean de La Fontaine; tous encore connus, de nos jours, des petits et des grands, et dont on va découvrir ici les aventures.

A la découverte, en costume, du quotidien des enfants du 17e siècle Vacances de Toussaint: visites insolites pour les familles au château de Vaux-le-Vicomte - © Vaux-le-Vicomte Ces visites d’1h30 sont proposées, 2 fois par jour durant les vacances de Toussaint, aux familles dont les enfants sont âgés, idéalement, de 6 à 10 ans. Le thème? Le quotidien des enfants au 17e siècle: à quoi ils jouaient, comment ils vivaient, ce qu’ils mangeaient, comment ils s’habillaient, etc. Pour mieux se plonger dans l’ambiance, les enfants reçoivent gratuitement un costume à prêter, par exemple de mousquetaire, de marquis ou de marquise… C’est un/e comédien/e, également en costume, qui guide la visite et qui nous fait tester des jeux de l’époque, tout en inculquant à nos enfants les principes d’une bonne éducation (pour l’époque)! Prix: 8,50 euros/enfant. Un adulte accompagnant gratuit. A ajouter au prix de l’entrée au château: 16,90 euros/adulte et 11 euros/enfant de 6 à 17 ans.

Un escape game, les pieds dans la rivière souterraine Vacances de Toussaint: visites insolites pour les familles au château de Vaux-le-Vicomte - © Yann Piriou Ces vacances de Toussaint seront la dernière occasion de participer au jeu de piste, type "escape game", organisé dans un lieu du château pour le moins insolite. Il s'agit en effet de descendre dans la rivière souterraine qui coule sous le domaine et, pour jouer et suivre le parcours animé par des comédiens, on est donc les pieds dans l’eau, équipés de bottes cuissardes et d’une lampe frontale. Prix de la séance: 60 euros/groupe de 2 à 6 personnes.

Les visites sonores immersives pour vivre les intrigues du château Vacances de Toussaint: visites insolites pour les familles au château de Vaux-le-Vicomte - © Vaux-le-Vicomte Et même sans participer à une activité particulière, la visite "simple" de Vaux-le-Vicomte est déjà géniale puisque, depuis le mois de mai, elle a été transformée en visite sonore immersive. Casque sur les oreilles, on écoute des comédiens qui ont rejoué, sur place, dans les salles où ils se sont déroulés, les grands épisodes du château, comme cette somptueuse fête, avec Molière, organisée par Fouquet en l'honneur de Louis XIV; le ministre ne se doutant pas que, 2 semaines plus tard, il serait fait arrêté par le roi.