Une petite rencontre avec le dragon de Komodo? C'est le plus gros lézard au monde...

Ces reptiles particulièrement impressionnants vivent sur les îles indonésiennes de Rinca et Komodo.

Jusqu’à trois mètres de long pour plus de cent kilos. Une chose est sûre, les dragons de Komodo en imposent physiquement. Des reptiles particulièrement impressionnants qui peuplent les îles indonésiennes telles que Rinca et Komodo. Bien qu’il ait un physique puissant, le dragon de Komodo est loin d’être rapide. En effet, il est incapable de poursuivre ses proies lors d’une course. Pourtant, le reptile a plus d’un tour dans son sac et dispose d’une arme redoutable : sa salive.

La salive du varan se compose de pas moins de 57 bactéries, pathogènes à 90%, et d’un puissant venin. Ainsi, une fois ses proies mordues, le lézard n’a plus qu’à attendre qu’elles s’écroulent avant de s’en nourrir. Pour l’homme, la prudence reste de mise même si les attaques sont plutôt rares. Plusieurs cas ont ainsi été recensés ces dernières années et en 2007, un jeune enfant a perdu la vie suite à une attaque.