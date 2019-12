Un voyage au Mexique conçu pour les Belges francophones

Retrouvez d’autres bons plans "évasion" de Sarah Visse sur www.lejournaldelevasion.be

Pas toujours facile de partir découvrir le monde quand on ne parle pas l’anglais ou les langues locales, et/ou qu’on n’a pas l’habitude d’organiser soi-même des périples dans des contrées inconnues. C’est pour cela que les circuits organisés existent et, en la matière, le tour-opérateur TUI lance TUI tours, une offre de tours exclusivement francophones et en petits groupes, en rupture avec l’image de "tourisme de masse" que le voyagiste peut véhiculer d’habitude. Exemple avec ce circuit qu’il propose au Mexique…

Ce circuit de 13 jours, "Le merveilleux monde des Mayas dans le Yucatán", porte bien son nom. Il nous emmène, accompagné d’un guide francophone, explorer l’une des plus belles et des plus passionnantes parties de Mexique, la péninsule du Yucatán, au Sud-Est du pays. Baigné d’un côté par le Golfe du Mexique et de l’autre par la mer des Caraïbes, ce territoire offre des plages paradisiaques et des stations balnéaires bien connues, comme Cancun et Playa del Carmen, où le circuit va se terminer, pour 3 jours de farniente au bord de la mer dans un hôtel 5 étoiles en all-inclusive.