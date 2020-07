Un citytrip à Varsovie: génial à faire en été!

Retrouvez d’autres bons plans et idées “vacances” de Sarah Visse sur www.lejournaldelevasion.be La capitale polonaise, accessible en 2 heures de vol direct depuis la Belgique, est la seule ville d’Europe à offrir des plages urbaines naturelles. Il s’agit d’étendues de sable fin le long de la Vistule, le fleuve qui traverse la cité et où les Varsoviens se retrouvent pour se baigner, pique-niquer, boire un verre sur les terrasses et transats installés sur les berges. Mais ces lieux de fraîcheur, bien agréables les mois d’été, ne sont pas les seuls atouts de Varsovie, où les projets les plus modernes se mêlent au patrimoine ancien... Capitale de la Pologne depuis le 18e siècle, la ville possédait un patrimoine remarquable, qui fut détruit à 85% pendant la Deuxième Guerre mondiale, suite à l’insurrection des Varsoviens contre les Nazis (visitez à ce sujet le passionnant Musée de l’Insurrection de Varsovie).

Un centre historique entièrement reconstruit! Le centre historique de Varsovie a été entièrement reconstruit après la guerre, selon les plans d'origine. - © Tous droits réservés Qu’à cela ne tienne! Après le conflit, les habitants ont retroussé leurs manches et ont entièrement rebâti leur centre historique, selon les plans d’origine, tant et si bien que ce dernier a retrouvé toute sa splendeur, avec ses façades Renaissance, baroques et gothiques. Même le château royal a été reconstruit! Pour sa beauté et cet incroyable travail de reconstitution/restauration, la Vieille Ville de Varsovie a été déclarée Patrimoine mondial de l’Unesco.

Sur les traces de Marie Curie et de Chopin Le parc Lazienki, où se déroulent les concerts de Chopin à la belle étoile, en été. - © Philip Bramorski La Vieille Ville se trouve sur la rive gauche de la Vistule, tout comme la plupart des hauts-lieux touristiques. C’est aussi de ce côté du fleuve que l’on visite la maison natale de Marie Curie, première femme à avoir reçu un prix Nobel (et même deux, en Chimie et Physique, en 1903 et 1911). On découvre encore ici l’église baroque Sainte-Croix, où repose le cœur du pianiste et compositeur polonais Frédéric Chopin, ainsi que le musée qui lui est consacré. A noter qu’aux beaux jours, les dimanches soirs, des concerts gratuits du musicien sont donnés à la belle étoile, dans le très romantique parc Lazienki.

La ville moderne et ses gratte-ciels Offert par Staline pendant le communisme, le colossal Palais de la Culture et de la Science fut, jusqu'en 1990, le plus haut immeuble d'Europe. - © Pixabay Et puis, toujours sur la rive gauche, on se balade dans la ville moderne de Varsovie et son centre des affaires, qui aligne bureaux, gratte-ciels, restaurants hauts de gamme et bars branchés… Au centre de ce quartier, trône l'immeuble mastodonte du Palais de la Culture et de la Science, offert dans les années 1950 par Staline à l’époque communiste. Il fut, jusqu’en 1990, le 2e plus haut bâtiment d’Europe, juste après une construction du même style à Moscou. On aime ou on n’aime pas, mais l’édifice est à voir (on ne peut de toute façon pas le louper!). Il abrite aujourd’hui plusieurs musées, des salles de concert et de congrès, des cinémas, théâtres et un resto panoramique.

Praga, le quartier bohème Vue d'artiste du Musée de la Vodka, dans le quartier de Praga. - © Courtesy of Centrum Praskie Koneser Mais l’autre rive est loin d’être inintéressante et certains vous diront même qu’elle héberge le plus chouette quartier. Il s’agit de Praga qui, lui, n’a pas été détruit pendant la guerre. On y découvre dès lors la Varsovie authentique, telle qu’elle était avant le conflit. Mais, en plus, ce quartier populaire attire de nos jours de nombreux artistes et projets branchés, offrant une sympathique atmosphère bohème où les cours des vieux immeubles plantées de chapelles traditionnelles voisinent des fresques de street art, des ateliers de créateurs, des restos et bars “tendance” installés dans d’anciennes usines, ainsi que des centres culturels et musées originaux, tel l’ultra-moderne Musée de la Vodka, qui a pris ses quartiers dans ce qui fut jadis une distillerie. Sa visite sera une occasion (parmi tant d’autres!) de goûter à la boisson nationale polonaise, avec modération, évidemment!