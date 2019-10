Retrouvez d’autres bons plans "vacances" de Sarah Visse sur www.lejournaldelevasion.be Les motorhomes séduisent de plus en plus de Belges. Ils ont été 3% de plus, cette année (par rapport à l’an dernier) à choisir de partir en vacances à bord d’un camping car, tandis que les ventes de véhicules neufs explosent, avec une augmentation de 50% en une seule année, selon les chiffres de 2017 et 2018.

Motorhome, camping car, mobilhome: quelle différence? Tout savoir sur les vacances en motorhome - © Andreas Gijbels_Mobicar Les mobilhomes sont ces maisons légères qu’on loue pour les vacances dans de plus en plus de campings. Ils sont transportables, mais, en général, une fois installés dans un camping, ils ne bougent plus. Et surtout, ils ne se conduisent pas! En revanche, le motorhome (ou son synonyme "camping car") se conduit. Véritable maison sur 4 roues, l’engin nous offre des vacances et week-ends itinérants, en toute liberté.

Certaines familles partent plusieurs mois! Tout savoir sur les vacances en motorhome - © Andreas Gijbels_Mobicar C’est cette sensation de liberté qui, en premier, séduit les vacanciers. Plus besoin de se soucier de réserver transports et hébergements pour les vacances puisque, dans un motorhome, tout est intégré. On va où on veut, quand on veut, dans un confort souvent surprenant (salle de douche, wc, cuisine, vrais lits, rangements…) et avec des modèles parfaitement adaptés aux familles. Elles aussi sont de plus en plus nombreuses à partir en camping car, parfois pour plusieurs mois!

Vacances plus économiques et plus écolos Tout savoir sur les vacances en motorhome - © Andreas Gijbels_Mobicar Autres atouts souvent évoqués par les adeptes des motorhomes: les économies qu’ils font par rapport à d’autres types de vacances (puisque logement et transport sont intégrés, et qu’on peut cuisiner à bord et donc gagner sur le budget "restos"), ainsi que l’aspect plus écologique, surtout par rapport aux vacances en avion.

Peut-on aller partout, avec son motorhome? Les règles varient en fonction des pays (et parfois des régions) mais, en général, on se comporte avec son motorhome comme avec son auto. On peut ainsi stationner partout où c’est autorisé pour les voitures, mais on ne peut pas camper. Donc: même si on est libres de dormir dans son camping car sur la voie publique ou dans un parking, pas question ici de sortir du matériel, transats et et barbecue pour faire cuire les saucisses! Pour s’installer confortablement, contre une dizaine d’euros par nuitée, des aires d’accueil de motorhomes sont prévues, d’ailleurs de plus en plus nombreuses. Les autorités tentent en effet de répondre à la demande en créant de nouvelles aires dédiées, où les camping-caristes ont aussi la possibilité de vidanger leurs toilettes et faire le plein en eau. Et puis, bien sûr, on peut installer son motorhome dans les campings, ce qui permet de profiter de leurs installations (piscines, restos, laveries, etc.).

La Zélande, chouette destination pour une «première fois» Plage de Catzand, en Zélande - © Pixabay En louant un motorhome en Belgique, on peut évidemment aller partout. Et pourquoi pas en Zélande? Il s’agit en tout cas d’une destination intéressante pour une première expérience. Cette province des Pays-Bas est proche (à la frontière belge, le long de la mer du Nord), tout en étant dépaysante. Composée d’îles et de presqu’îles, elle offre, depuis le camping car, des vues extraordinaires sur la mer et les lacs intérieurs. Les Néérlandais étant à cheval sur le respect du code la route, la conduite, en Zélande, n’est en outre pas stressante. Sans compter que la province ne regroupe pas moins de 180 campings et aires acueillant les camping-caristes, par exemple au bord de la mer ou dans des fermes, en pleine verdure. Notons encore que la Zélande compte parmi les plages les plus propres des Pays-Bas, ainsi que des ports, stations balnéaires et villes historiques de charme, comme Dombourg, Sluis ou Middelbourg. Et pour les gourmands, c’est la destination néérlandaise de référence pour les amateurs de poissons, moules et crustacés!

