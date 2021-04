Tout ce qu'il faut savoir sur Vienne-Condrieu !

Puisque nous sommes dans une semaine gourmande en Auvergne-Rhône-Alpes, nous ne pouvions pas manquer de vous emmener découvrir un petit territoire, une perle au Sud de Lyon, qui a grande importance tant au niveau gastronomique qu’œnologique et historique… Nous sommes sur le territoire de Vienne-Condrieu. Un ensemble de 30 communes viticoles (dont les communes de Vienne et de Condrieu), vraiment superbes avec des vignobles en terrasses sur des collines qui dégringolent vers le fleuve le Rhône. Un petit paradis situé à 20 minutes au Sud de Lyon (si vous êtes en citytrip à Lyon, vous pouvez facilement y descendre en train). Ce territoire a effectivement une grande importance historique, puisque la ville de Vienne (Vienna, de son nom ancien) était, aux 1er et 2e siècles, la 2ème ville de Gaule (Lyon, la voisine, était la capitale des Gaules) et son port sur le Rhône en était le 2ème port après Rome.

Côte Rotie - © Grilh Christophe

Vienne, une ville antique Sur le territoire, il reste énormément de sites et monuments gallo-romains à découvrir, surtout à Vienne et à Romain-en-Gal mais aussi en pleine campagne, notamment des vestiges de routes pavées. En 2017, des fouilles ont permis de faire des découvertes considérables sur la commune de Sainte-Colombe. Celles-ci sont encore étudiées et permettront d’en savoir plus sur l’histoire du territoire longtemps resté un lieu de commerce et un carrefour entre les populations étant donné sa position sur le Rhône. Cela explique également l’important patrimoine du Moyen-Âge : églises,chapelles, ruines de châteaux…

Temple gallo-romain - © Henry Landeau

Les vignobles de Vienne-Condrieu : un héritage romain Ce sont les Romains qui, les premiers, ont planté la vigne sur le territoire. En plus des monuments, c’est l’autre grand héritage de l’époque gallo-romaine. Aujourd’hui, Vienne-Condrieu, avec ses vignobles en terrasses, est LA porte d’entrée des grands vignobles de la Vallée du Rhône. Des crus d’exception sont produits ici : les Condrieu et Côtes Rôties dont les vendanges doivent encore se faire manuellement à cause du relief.

Les vignobles, le grand héritage de l'époque gallo-romaine - © Tous droits réservés

Le berceau de la gastronomie française À ces vins, s’ajoute une grande culture gastronomique. Le territoire est considéré comme le berceau de la gastronomie française grâce au travail du Chef Fernand Point dans les années 30. Ce Chef est considéré comme LE pionnier de la gastronomie et l’un des pères de la nouvelle cuisine. Il est l’un des premiers à avoir réinventé la cuisine traditionnelle française en une cuisine raffinée et à l’avoir élevée en Art. Fernand Point est d’ailleurs le tout premier Chef du monde à avoir obtenu 3 étoiles au Guide Michelin (en 1933) et il les a conservées pendant 22 ans, jusqu’en 1955. Le Chef a par ailleurs formé d’autres grands noms comme notamment Paul Bocuse, Chef star de la région lyonnaise.

Le Chef Fernand Point - © Chef Simon

Ferdinand Point n’était autre que le Chef de La Pyramide, l’hôtel-restaurant à Vienne. C'est dans cet établissement que LA grande gastronomie française a commencé! Le restaurant existe depuis 1822 mais il est entré dans la légende à l’époque de Fernand Point, quand toutes les vedettes et chefs d’Etat venaient y manger. Depuis lors, l’établissement s’est doté d’un hôtel et le restaurant est aujourd’hui dirigé par le Chef Patrick Henriroux, 2 étoiles. Quant à son nom, l’établissement le doit au monument gallo-romain, la Pyramide, située à 50 mètres. Il s'agit d'un obélisque qui ornait le cirque de la Vienne antique.

Une visite immersive dédiée aux femmes antiques Parmi les nombreuses visites guidées proposées à la découverte de ce patrimoine, il y a celle sur le thème des "Femmes antiques" ! Durant 1h30, la guide vous fait découvrir le rôle des femmes dans la société romaine qui était bien différent selon leur statut : prêtresse, esclave, impératrice… Pour nous plonger totalement dans l’époque, la guide interprète un personnage de femme antique et nous conduit sur plusieurs sites (par exemple au temple d’Auguste et Livie, dans le centre de Vienne) où elle vous fait vivre plusieurs expériences, comme celle de vous "déguiser" en matrone élégante, en suivant les tutos du Musée de Saint-Romain-en-Gal. Une séance de selfies est d’ailleurs au programme!

Tout ce qu'il faut savoir sur Vienne-Condrieu ! - © Tous droits réservés

Un site archéologique impressionnant Saint-Romain-en-Gal abrite en fait l'un des plus grands ensembles archéologiques consacrés à la civilisation gallo-romaine en France. Il s’agit de 7 hectares d’un ancien quartier résidentiel, avec des thermes, ateliers, habitations, boutiques... qui sont mis à jour depuis 1967. Le musée du site s'organise autour de quatre espaces : l'histoire de la Vienne antique, l'économie et l'artisanat, la mosaïque et la vie quotidienne dans la maison romaine. L'atelier de restauration chargé de la conservation des mosaïques est aujourd'hui reconnu au plan international pour la qualité de ses travaux. Toute l'année, le musée propose aussi des ateliers pour les enfants, des expositions temporaires, des animations musicales, contées ou exceptionnelles comme les Journées gallo-romaines ou encore les Vinalia, c'est-à-dire les vendanges romaines.

Le musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal - © Le pouvoir des fleurs

Pour plus d'infos: vienne-condrieu.com