St-François Longchamp: le bon plan "neige" pour les familles!

A 8 heures de route de nos frontières, Saint-François Longchamp est installée, en Savoie, au croisement de la Vallée de la Maurienne et de la Vallée de la Tarentaise. De la station, les vues sont à couper le souffle sur les sommets enneigés, notamment sur le Mont-Blanc, point culminant des Alpes et d'Europe Occidentale. Saint-François Longchamp est donc bien située, mais elle a aussi l'avantage, pour nous les Belges, d'être facilement accessible: 8 heures de voiture depuis nos frontières, dont seulement 30 minutes par les petites routes, après la sortie de l'autoroute.

Itinéraire pour les débutants, au sommet! La terrasse Labell'aire, pour se détendre sur l'itinéraire Labell'bleue. - © Tous droits réservés Une fois arrivés, les skis aux pieds, on profite des 165 km de pistes du Grand Domaine, que Saint-François Longchamp partage avec la station de Valmorel, dans laquelle on peut donc se rendre par les pistes et remontées mécaniques. Et, en matière de pistes, il y en a pour tous les niveaux. Les pros de la glisse pourront notamment grimper à 2550 mètres d’altitude pour descendre le Grand Pic de la Lauzière. A l’inverse, les débutants et adeptes du "slow ski" emprunteront l’itinéraire "Labell’bleue", qui permet de skier sur les sommets avec vues panoramiques, mais sans jamais quitter les pistes vertes et bleues. Pour les enfants, il existe des pistes ludiques, avec jeux et petits obstacles à franchir, pour qu’ils s’amusent tout en faisant leurs premiers pas sur les skis. Mentionnons encore le snowpark (pour les snowboarders) et le parcours boardercross (pour s’essayer aux descentes chronométrées avec obstacles).

Espace Nordique et activités insolites Sorte de domaine dans le domaine, l’Espace Nordique du Grand Coin est quant à lui entièrement dédié aux balades en raquettes, au ski de fond, au ski de randonnée et à la luge. 60 kilomètres de pistes serpentent ici sur un plateau de neige ensoleillé, au milieu des sapins avec, pour points de départ, deux foyers où l’on peut louer tout le matériel nécessaire. A côté du ski, plein d’autres activités sont proposées pour profiter des paysages en s’amusant: balades en traîneaux à chiens, parapente, fatbike (sorte de VTT avec de gros pneus qui tiennent bien à la neige), snakegliss (espèce de "cul-cul-luge" dont les assises sont fixées l’une derrière l’autre, formant comme un serpent, pour dévaler les pistes avec la famille ou avec les copains).

Luge sur rail de 900 mètres, dès 3 ans! La Comète! - © Tous droits réservés Mais "L’"attraction incontournable, à Saint-François Longchamp, c’est La Comète, une luge sur rail de 900 mètres, avec virages en épingle et une énorme vrille de 540 degrés à la fin! Les sensations sont garanties, mais modulables (on peut contrôler la vitesse de l’engin), dès lors on peut y grimper avec des enfants dès 3 ans!

Pendant que les enfants s'amusent... Avec Goupy, la mascotte de la station. - © Alban PERNET Labellisée "Famille Plus", la station propose en réalité beaucoup d’activités et de services pour les familles, facilitant la vie et les vacances des parents qui viennent avec leurs enfants, même tout petits. Parmi ces services, la Maison des Enfants accueille les bambins jusqu’à 12 ans sur 800m2 d’espaces de jeux et d’animations… Même les bébés dès 3 mois y sont pris en charge. Et pendant que les enfants s’amusent ou sont dorlotés, les parents, eux, peuvent profiter d’activités seuls ou à deux, et notamment s’offrir une sortie au Centre de Balnéothérapie, qui s’étend sur 2500 m2 avec bassins balnéos, saunas, hammams, jacuzzis, massages, salles de fitness, etc... Tout ça, avec une vue incroyable sur la montagne.

Plus d'infos sur St-François Longchamp Le village de Saint-François Longchamp - © Saint François Longchamp Tourisme - Sur le site de l'Office de Tourisme: www.saintfrancoislongchamp.com - Sur le site de la centrale de réservation des forfaits ski, avec bons plans et réductions: www.skipass-stfrancois.labellemontagne.com