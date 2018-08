Sous l'océan… Plonger aux Seychelles

C’est sûr qu’avec l’océan à perte de vue, les lagons translucides et l’écosystème ultra-protégé des Seychelles, la plongée est une activité incontournable, ne fut-ce que le snorkeling (plongée avec masque, palmes et tuba). Et même si on n’a jamais fait ça de sa vie, on n’a pas peur car on peut déjà voir de superbes choses dans des eaux peu profondes et la visibilité est excellente (les eaux sont transparentes), on voit tout ce qui passe autour, et cela jusqu’à 20 mètres de profondeur. Donc il faut déjà aller très profond pour être dans le grand bleu obscur. Pas besoin de combi de plongé non plus, puisque les eaux sont bien assez chaudes pour être juste en maillot.

Et qu’est-ce qu’on peut voir sous l’eau? On trouve aux Seychelles les plus beaux récifs coralliens du monde et certains des poissons tropicaux les plus colorés de la planète. On va croiser des poissons napoléons, des picassos (poisson tout bariolé), mais aussi des raies manta, des tortues, des anges de mer, des requins (inoffensifs), des dauphins... On aperçoit donc aussi des coraux de toutes les couleurs, des anémones, des gorgones (ces grandes feuilles dans lesquelles vont se cacher les poissons… Bref, de véritables petits paradis sous-marins. Au niveau de l’organisation, on peut faire de la plongée et du snorkeling directement au départ des côtes ou depuis un bateau pour aller aux spots les plus réputés. Il y a des clubs nautiques et de plongée un peu partout et notamment dans les hôtels. On peut même passer ses brevets de plongée sur place. Et c’est un cadre idéal pour s’initier. Et au niveau de la saison, il vaut mieux privilégier les mois d’avril, mai, octobre et novembre, parce qu’alors, on est sûr de trouver une mer calme, avec une visibilité à 30 mètres et des températures de l’eau qui tournent autour des 30°c.

Parmi les beaux endroits où plonger, il y a l’île Cocos… Un îlot sauvage près de l’île de La Digue et qui fait partie du Parc national marin de Cocos, donc où la nature sous-marine est protégée; les bateaux ne peuvent pas y passer directement pour ne pas abîmer la barrière de corail.

Et puis, pour changer de sujet, car vous n’avez pas encore eu l’occasion d’en parler, vous vouliez évoquer une autre activité essentielle aux Seychelles… C’est profiter des spas! Après toutes ces découvertes et aventures, on part se relaxer dans les superbes spas qu’on trouve surtout dans les hôtels, avec des espaces de sois hauts de gamme installé au cœur de la nature luxuriante, où on se fait masser à l’air libre au milieu des plantes tropicales. Les spas utilisent dans leurs soins notamment des produits locaux, comme la vanille et l’huile de coco.