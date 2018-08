Seychelles : réserves naturelles, îles-hôtels et plages de rêve

Après avoir faut un tour des principales îles des Seychelles (Mahé, Praslin et La Digue). Aujourd’hui, on part explorer les autres îles… On le disait, les 3 îles principales concentrent 90% de la population des Seychelles, alors que les Seychelles comptent en tout 115 îles. Donc les autres îles sont très sauvages, avec beaucoup d’îles inhabitées et qui sont donc de superbes réserves naturelles, bien préservée car les autorités seychelloises sont strictes au niveau de la protection de la nature. Ainsi, certaines îles peuvent être visitées, mais les entrées sont limitées à un certain nombre de personnes par jour pour éviter de perturber l’écosystème. Par exemple, on peut aller sur l’île de Cousin, au départ de l’île de Praslin, avec une superbe flore marine et des espèces endémiques (qui n’existent que dans cet endroit à l’état naturel), par exemple des oiseaux comme le Toc Toc et la Rousserolle des Seychelles. Une visite guidée de Cousin prend environ 1H30 et vous pouvez, de là, accéder aux autres îles réserves de Cousine et Curieuse. L’île Curieuse, qui fait seulement 2,8 km2, est le repaire d’environ tortues géantes (jusqu’à 300 kg!) qui y vivent en toute liberté.

Jusqu’au milieu du 20ème siècle, cette île était aussi un lieu de quarantaine pour les lépreux… Du coup, aujourd’hui, on peut aujourd’hui visiter la maison du médecin, de style colonial français, devenu le centre d’accueil et un musée. Et puis, autre île-réserve: Bird Island, à 30 min en avion de Mahé et qui, comme son nom l’indique, abrite de nombreuses espèces d’oiseaux. Même si c’est une réserve naturelle, il est possible de dormir sur cette île, dans des bungalows très rudimentaires (le but est de faire de l’écotourisme). Et Bird Island est la maison d’Esmeralda, une tortue géante mâle, qui est la plus vieille créature terrestre encore en vie. Elle a plus de 200 ans!

Après les îles-réserves naturelles, vous nous emmenez sur les îles-hôtels… Ce sont des îles paradisiaques toujours et qui sont complètement inhabitées, si ce n’est pas un seul hôtel, qui proposent de séjourner dans des chambres 5 étoiles, dans des lodges ou villas de luxe (parfois avec piscine privée). Ces hôtels sont tenus de respecter la réglementation en matière de préservation de la nature et, d’ailleurs, la plupart reversent une partie de leurs bénéfices à la protection de l’environnement. Parmi les plus connues des îles-hôtels, il y a Frégate, qui abrite, selon la légende, un trésor pirate; Silhouette, une île pour les randonneurs; North Island, qui a été la première île découverte par les Européens après Mahé; il y a aussi Denis Island et Alphonse.

Et puisqu’on parle d’îles depuis hier, il faut parler des plages. Elles sont paradisiaques. Ce n’est pas un mensonge! Vous voyez les photos des Seychelles, avec les plages de sable blanc, les rochers clairs et lisses qui bordent les eaux turquoise avec, au milieu des rochers, des cocotiers. Ces plages, qui sont souvent des anses (petites baies peu profondes) sont toutes plus belles les unes que les autres, encore avec le côté sauvage qui a été préservé. Certaines plages possèdent quand même des installations balnéaires, du coup on peut y faire de la plongée, du snorkeling, du ski nautique, du parachute ascensionnel. On trouve ces plages sur les 3 îles principales. Et c’est sur l’une de ces îles, La Digue, qu’on trouve la plage d’Anse Source d’Argent. A noter que beaucoup de plages, même s’il y a des hôtels à proximité, ne sont pas privatisées; elles sont ouvertes à tout le monde, pour que tout le monde puisse profiter du paradis!