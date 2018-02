Selon le magazine Time Out, Chicago serait la ville championne de la qualité de vie!

D'après un sondage réalisé auprès de 15.000 résidents de 32 villes du monde entier, Chicago aux États-Unis serait la plus "complète" des villes.

La ville de l'État de l'Illinois s'illustre notamment avec un très bon score dans la catégorie gastronomie. La ville est également au-dessus de la moyenne pour ce qui est de la qualité de vie, de la culture, du coût de la vie et de la vie de quartier. La sécurité est en revanche un sujet plus sensible.

Également sur le podium : la ville portugaise de Porto et New York.

Les sondés devaient noter la gastronomie, la culture, la sociabilité, le coût/la qualité de la vie et la joie de vivre de ces villes.

Quelques détails intéressants :

Paris

Selon les résultats du sondage, les Parisiens sont ceux qui manquent le plus de sommeil.

New York

New York est la ville qui jouirait de la meilleure vie nocturne.

Porto, Portugal

La ville la plus amicale reste Porto, qui apparaît comme le meilleur endroit où se faire des amis et trouver l'amour. Dont on vous a d'ailleurs parlé dans ce bel article !

Bangkok

Bangkok serait la capitale mondiale de la street food.

Washington DC

Washington DC resterait la ville des célibataires.

Melbourne

Avec 92% des sondés déclarant aimer vivre à Melbourne, la ville l'emporte dans la catégorie de la ville où il fait bon vivre

Mexico City

Avec une moyenne de 76 sorties par an au musée, au cinéma, dans les galeries d'art et au théâtre, les résidents de Mexico sont les plus cultivés.